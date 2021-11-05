 

Взятку КамАЗом десятирублевых монет признали оптовой партией казачьих сувениров

05.11.2021, 9:11, Разное
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КАМАЗ грузоподъёмностью 20 тонн, доверху заполненный монетами номиналом в 10 российских рублей, был изъят на прошлой неделе у саратовского чиновника, занимающегося вопросами градостроительства. 

Большегрузный автомобиль с червонцами был получен государственным служащим в дар от местного казачества в благодарность за содействие в выделении земель в центре города под хозяйственные нужды. Однако после проведения нескольких экспертиз, в рамках расследования по уголовному делу о даче взятки должностному лицу, проведенных при содействии местной епархии, выяснилось, что данные монеты являются безвозмездным жестом с целью выражения добрых намерений руководству города.

«Патриарх Кирилл буквально недавно признал Георгия Победоносца святым покровителем всего казачества. Кощунственно было бы предположить, что первые представители воинства Божьего на земле могли замыслить и осуществить что-то поистине греховное. Должно же быть у людей хоть что-то святое», – прокомментировал инцидент глава Саратовской епархии митрополит Гавриил (Бесов).

Известно, что после освобождения представителей казачества из под стражи, местная епархия и управление МВД получили аналогичные КамАЗы с казачьей сувенирной продукцией в безвозмездное пользование.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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