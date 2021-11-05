 

Украина – третья в мире по количеству умерших от COVID-19 за сутки

05.11.2021, 9:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Согласно данным на 4 ноября список первых пяти стран в мире по суточной смертности от COVID-19 выглядел так:

Россия – 1195;
США – 1149;
Украина – 699;
Румыния – 434;
Бразилия – 411.

Скриншот: worldometers.info

В Европе Украина занимает второе место по суточной смертности от COVID-19. На первом Россия, третьем – Румыния, четвертом – Польша (250), на пятом – Великобритания (214).

Скриншот: worldometers.info

По количеству выявленных за сутки больных Украина четвертая в Европе (лидер – Россия) и шестая в мире (лидер – США).

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

По состоянию на 4 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 70 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,5 млн человек.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в “красную” зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября). C 1 ноября в “красную” зону эпидемической опасности перешел Киев.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 10,6 млн человек, завершили иммунизацию почти 7,6 млн.

Введение “красных” зон в регионах вызывает “прививочный бум”, заявляли в Киевской школе экономики 19 октября. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.10 / Адвокат: У правоохранителей Грузии отсутствует информация о въезде Саакашвили в страну

20.07 / Политика: КПРФ с опаской отнеслась к «хороводам и перформансам» Прилепина

10.06 / Журавский: США оказывают Украине политическую и финансовую помощь. Поэтому декоративная политика Зеленского их не устраивает

20.04 / «Не думаю, что это хорошая новость для болельщиков и футбола» – Джонсон пообещал заблокировать создание Суперлиги

28.03 / В Курской больнице мужчина задушил 21-летнюю медсестру

30.12 / Чапкиса выписали из больницы. Сын артиста рассказал о самочувствии отца, переболевшего пневмонией

02.01 / В армянском селе Шурнух заявили о приходе азербайджанских военных

24.04 / NTD – во Франции обучают лоцманов, как не сесть на мель в Суэцком канале

04.09 / Полиция в Литве начала расследовать акт вандализма в отношении памятника советским солдатам

11.10 / Путин оценил работу АПК в сложных условиях в связи с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика