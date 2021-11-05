 

“Очень нежное белье, подчеркивает все ее прелести”. В сети обсуждают новый необычный наряд Тины Кароль

05.11.2021, 9:04, Новости дня
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“Насколько Тина красивая, но этот костюм…”, – прокомментировала фото пользователь с ником klinikazdoroviya.

“Очень нежное белье на Тине, подчеркивает все ее прелести. Или она без него…”, – предположил denisyarovoy111.

“Тиночка, раньше вы были лучше, а сейчас я вас не понимаю”, – призналась natash3004.

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A post shared by Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Тина Кароль воспитывает сына Вениамина (2008). Он – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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