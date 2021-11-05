 

В Одессе водитель сбил пешеходов и уехал, погибла девушка – полиция

05.11.2021, 9:04, Новости дня
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В результате ДТП погибла 15-летняя девушка, травмирован 21-летний парень, его доставили в больницу с переломом ноги.

Водитель авто с места происшествия уехал. В городе введена специальная полицейская операция “Перехват”. В 20.00 правоохранители сообщили, что Opel нашли на улице Лунина, а поиск злоумышленника продолжают.

Полиция планирует внести информацию о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности, управляющих транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ВИДЕОВидео: Поліція Одещини / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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