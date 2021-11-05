 

Белоруссия не смогла вернуть расположение России – аналитики о затянувшейся интеграции

05.11.2021, 8:54, Разное
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В четверг, 4 ноября, состоится онлайн-совещание Высшего государственного совета Союзного государства. За несколько дней до заседания был опубликован его план. Как отметили авторы телеграм-канала “Письма к дочери”, отсутствие отдельного пункта про подписание 28 союзных программ означает, что в глазах России данное мероприятие не является столь значимым, как о нем говорят в Белоруссии.

Аналитики считают, что, как бы в Минске ни старались, но вернуть расположение Москвы не получается. Авторы телеграм-канала напомнили заявление Лукашенко о российских танках, которые, “если будет нужно”, окажутся на белорусской земле. По мнению обозревателей, подобные высказывания уже давно не производят впечатление на главного союзника.

Также они заметили, что история Союзного государства состоит практически из одних недоразумений. Если они будут происходить и дальше, то Минск рискует потерять единственного надежного партнера, и “жаловаться будет некому”.

Ранее белорусский политик, кандидат в президенты на выборах 2001 года Владимир Гончарик заявил, что в Москве подставили под сомнение Союзное государство, поскольку Белоруссия редко выполняет обещания. Вкладывая огромные деньги, Россия не наблюдает серьезную отдачу, заметил он.



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