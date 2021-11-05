 

Украинский политолог Вакаров напуган мимикой Путина: Она мне спать не даст

05.11.2021, 8:54, Разное
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На Украине то и дело звучат недружественные высказывания в адрес России. Особенно отличается советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович. Например, недавно он заявил, что ВСУ – единственные вооруженные силы, применившие ракеты против России. Вместе с тем он назвал РФ фабрикой по производству понтов.

К счастью, среди украинцев есть более менее здравомыслящие люди. Украинский политолог Василий Вакаров в эфире телеканала “Россия 1” не согласился с мнением Арестовича о том, что русские “понтуются”. По мнению эксперта, этот народ отличается умением “считать время подлета”.

Политолог также прокомментировал выступление Владимира Путина на совещании с руководством Министерства обороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса, в частности, слова президента о том, что в числе российского вооружения – две тысячи беспилотников.

“Эта мимика… Она мне спать сегодня не даст”, – обратил внимание Вакаров на поведение лидера России, беседуя с коллегами в эфире программы “Вечер с Владимиром Соловьевым”.

Ранее “Дни.ру” неоднократно цитировали Алексея Арестовича. Например, на днях советник главы офиса президента Украины заявил о том, что российские военные не смогут справиться с украинской армией, если будет развязана полномасштабная война.



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