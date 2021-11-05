Луна – искусственный космический объект, творение инопланетной инженерии

Полное солнечное затмение видим только мы. Земля, Луна и Солнце расположены на таком расстоянии друг от друга, что время от времени Луна полностью закрывает Солнце. Будь Луна ближе или дальше – мы бы не увидели такой красоты.

Трудно отделаться от мысли, что всё это напоминает искусственную конструкцию. Но кто и зачем её создал? Кому нужно, чтобы на Земле регулярно случались затмения?

Орбиты Земли, Луны и Солнца филигранно выстроены, словно неким космическим инженером. Сместись наша планета чуть дальше или ближе к Солнцу, и столь красивых небесных явлений мы бы никогда не увидели.

Происхождение Луны давно не даёт учёным покоя. Что это за странный спутник? Ещё в шестидесятых годах прошлого века советские исследователи Михаил Васин и Александр Щербаков выдвинули гипотезу, что для планетарного спутника Луна великовата – её размер составляет примерно треть размера Земли. Спутники других планет намного меньше своих хозяев.

А ещё, Луна не является мёртвым объектом. За период многолетних наблюдений было зафиксировано несколько сотен различных явлений, происходящих на Луне – вспышки, мерцания, полёт световых точек.

Очень старая, но появилась недавно

Анализ добытого на Луне грунта показал, что он словно намагничен, хотя у неё нет своего магнитного поля. А самое интересное выяснилось, что Луна старше не только Земли, но и самого Солнца. Есть версия, что она не так уж давно сияет на нашем небосклоне.

В Ведах, древних рукописях, есть Бог Солнца, но нигде не упоминается Луна. И это странно, потому что не могут люди смотреть на небо и не замечать сияющий шар. Но можно предположить, что она где-то была сделана, а потом доставлена сюда.

Пятьдесят лет назад Щербаков и Васин пришли к скандальному выводу: Луна – искусственный космический объект, творение инопланетной инженерии.

Лунные кратеры имеют практически одинаковую глубину, значит, метеориты, которые падали на поверхность, наталкивались на какое-то препятствие – скорее всего, металлическую оболочку. В лунной поверхности очень много титана, из которого на Земле делают корпуса подводных лодок. Это наводит на предположение, что Луна имеет очень твёрдую оболочку.

А когда определили плотность Луны, оказалось, что она очень маленькая, гораздо меньше, чем у Земли. Опять-таки можно прийти к выводу, что внутри неё пусто.

То, что в недрах нашего спутника прячутся огромные массы металла, подтвердили эксперименты лунных американских миссий «Аполлон». Всё это позволило учёным думать, что наш спутник – заброшенный космический корабль или заброшенная перевалочная станция инопланетных цивилизаций.

Не исключено, что Луна – естественного происхождения, но была адаптирована другими цивилизациями для своих баз.

По другой версии, Луна – это обломок планеты Тея, которая более пяти миллиардов лет назад столкнулась с юной Землёй, и теперь её часть вращается вокруг нашего общего дома. А что, если допустить, что этот обломок кто-то заботливо приспособил для собственных целей?

По расчётам учёных, Солнце притягивает Луну в два раза сильнее, чем Земля, и наш спутник уже давно должен был улететь к звезде или хотя бы как-то изменить свою орбиту движения. Но Луна как будто вовсе не реагирует на притяжение Солнца, и не сдвигается с места. Это ещё одна загадка.