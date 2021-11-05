 

Опасные последствия сидячего образа жизни

05.11.2021, 8:36, Разное
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У взрослых людей, отдыхающих преимущественно в сидячем положении и не активных физически, выше риск инсульта, считают канадские исследователи. Статья опубликована в журнале Stroke.

Ранее уже было выявлено, что чем больше времени человек проводит в сидячем положении, тем больше у него риск развития негативных эффектов — сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Опасные последствия сидячего образа жизниИсследователи из Университета Калгари собрали данные о здоровье и образе жизни 143 тысяч человек старше 40 лет, у которых ранее не было зафиксировано инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В среднем состояние здоровья участников исследования отслеживалось на протяжении 9 лет.

Ученые проанализировали количество ежедневного времени на досуг в сидячем положении — за чтением, за компьютером и перед телевизором. В среднем оно оказалось равным четырем часам.

Из всех участников исследования инсульты случились почти у трех тысяч человек. У участников моложе 60 лет с низкой физической активностью, которые отдыхали в сидячем положении больше восьми часов, риск инсульта был выше в 4,2 раза, чем у тех, кто так проводил время меньше четырех часов, а с теми, кто вдобавок еще был и много подвижен — семь раз.

При этом специалисты признают серьезное ограничение исследования — у его участников не выясняли, работают ли они в сидячем положении.



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