 

Два человека погибли в результате стрельбы на мексиканском курорте

05.11.2021, 8:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНедалеко от мексиканского города Канкун в результате стрельбы близ курорта скончались два человека, сообщают американские СМИ.

«Двое мужчин погибли», – передает RT сообщение USA Today.

Отмечается, что инцидент случился недалеко от курортного отеля Hyatt Ziva Riviera Cancun.

В генеральной прокуратуре штата подтвердили, что столкновение, скорее всего, произошло между группами наркоторговцев.

Ранее шериф округа Батлер в штате Огайо Ричард Джонс заявил, что американскую супербомбу GBU-43 возможно использовать против мексиканских наркокартелей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.01 / Харрис обвинила Трампа в злоупотреблении полномочиями

07.01 / “Гордон по четвергам”. Трансляция

03.04 / Hürriyet – гражданам Турции предлагают вакцинные туры в Москву

17.06 / Компания Adidas разработала специальные легинсы для занятий спортом во время месячных

15.09 / На Сахалине и Курилах решили восстановить советскую систему аэродромов

17.08 / Генсек НАТО предупредил о дистанционных ударах по Афганистану в случае появления “Аль-Каиды”

25.10 / Утечку газа во взорвавшемся доме в Набережных Челнах мог спровоцировать жилец

24.07 / VOAэкспресс 23 июля 2020

13.10 / В компании Positive Technologies, как ведут себя хакеры с 2011 года

13.07 / Тополя вместе с женой и детьми отправился на Кипр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика