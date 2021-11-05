Два человека погибли в результате стрельбы на мексиканском курорте

Недалеко от мексиканского города Канкун в результате стрельбы близ курорта скончались два человека, сообщают американские СМИ.

«Двое мужчин погибли», – передает RT сообщение USA Today.

Отмечается, что инцидент случился недалеко от курортного отеля Hyatt Ziva Riviera Cancun.

В генеральной прокуратуре штата подтвердили, что столкновение, скорее всего, произошло между группами наркоторговцев.

Ранее шериф округа Батлер в штате Огайо Ричард Джонс заявил, что американскую супербомбу GBU-43 возможно использовать против мексиканских наркокартелей.