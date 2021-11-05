 

Спасатели обнаружили останки всех погибших в районе крушения Ан-12 под Иркутском

05.11.2021, 8:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском обнаружены останки всех девяти погибших и второй бортовой самописец, сообщил представитель экстренных служб.

«В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтверждено обнаружение тел и останков всех девяти погибших», – сообщил источник РИА «Новости».

Он добавил, что спасатели также обнаружили второй «черный ящик» на месте крушения.

Напомним, в среду вылетевший из Якутска самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» разбился под Иркутском. На борту разбившегося самолета находились девять человек, все они погибли. Борт обнаружили в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. При падении самолет загорелся, площадь возгорания составила более 300 кв. метров. В СК сообщили, что следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета, включая ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность воздушного судна. После авиакатастрофы под Иркутском в Белоруссии перестали эксплуатировать самолеты Ан-12. Власти Иркутской области решили активизировать работу по переносу аэропорта Иркутска за пределы городской черты. Губернатор Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил, что при крушении самолета Ан-12 под Иркутском погибли генеральный директор и первый заместитель гендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.12 / Базу США в районе нефтяного месторождения в Сирии обстреляли ракетами

27.01 / Байден дал понять Путину, что США будут отвечать решительно на действия РФ, причиняющие вред

18.02 / Таран: Сверхважно, что парламент дал оценку событиям на Майдане. Больше никакого нарратива РФ о “государственном перевороте” и “массовых беспорядках”

10.02 / Что подарить мужчине в День Святого Валентина

22.02 / Более 40% жителей Земли назвали Россию возможной сверхдержавой к 2030 году

21.01 / TVE – «четыре года на американских горках» уже в прошлом, но уход Трампа не означает конец трампизма

08.02 / Путин заявил о лидерстве РФ в создании вакцин от COVID-19

22.08 / В РФ создали первое отечественное 5G-оборудование

17.05 / Японские инженеры разрабатывают многоразовую космическую ракету

26.10 / Роспотребнадзор рассказал о влиянии прививки от COVID-19 на репродуктивное здоровье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика