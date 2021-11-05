Эксперт описал новую схему обмана пользователей сервисов объявлений

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05.11.2021, 8:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМошенникам удается в два этапа обманывать пользователей бесплатных сервисов объявлений, сначала выманивая деньги под различными предлогами, а затем оформляя кредит с помощью смс-бомберов – многочисленных сообщений, рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

«Злоумышленники используют сервис объявлений для получения базы активных телефонных номеров абонентов сотовых сетей. Первым этапом мошенники под видом заказа товара через доставку уговаривают жертву ввести данные банковской карты и провести платеж на произвольную сумму, якобы для проверки, что это действительно карта продавца и на нее можно переводить деньги», – передает РИА «Новости» слова Чубышева.

После чего пользователю сообщают, что платеж не прошел, и вынуждают повторно перевести деньги. Таких переводов может быть сколько угодно до тех пор, пока жертва не поймёт, что попалась на удочку злоумышленников, рассказал Чебышев. Если на первом этапе у мошенников получилось вытянуть деньги, то номер пользователя попадает в их «белый список» и его атакуют снова, отметил эксперт.

«Вручную или с помощью специально созданного приложения злоумышленники пытаются авторизоваться с этого номера на всех площадках, доступ в которые возможен по номеру телефона. После чего жертве приходит большое число сообщений, что затрудняет работу с устройством. Атака может длится значительное время, накаляя обстановку до максимума», – рассказал эксперт.

После чего злоумышленники звонят жертве и выманивают у нее скриншоты пришедших сообщений, на которых, среди всего прочего, будет код доступа на сайт микрофинансовой организации. «Если пользователь отправит этот скриншот, то злоумышленники оформят жертве еще и кредит, так как для МФО номер телефона является достаточным для микрозайма. В этом случае реальные деньги от МФО уходят на карту мошенников, а пользователь остается с оформленным долгом», – рассказал Чебышев.

В такой ситуации эксперт рекомендует сохранять спокойствие, не поддаваться панике, отложить устройство на какое-то время в сторону, не отвечать за звонки с незнакомых номеров и никому ничего не посылать. Также у операторов связи есть услуга временной блокировки входящих СМС от буквенных номеров – это облегчит ситуацию на некоторое время. «Но, конечно, после того, как номер попал в «белый список» злоумышленников, велика вероятность, что они опробуют на нем все возможные уловки, хитрости, если не сейчас, то потом», – заметил Чебышев.

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