 

“Сделали полную изоляцию”. Сидевшие с Навальным заключенные рассказали об условиях политика в колонии

05.11.2021, 8:18, Новости дня
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Журналисты поговорили с бывшими осужденными Нариманом Османовым и Евгением Бураком, которые отбывали наказание в одном отряде с Навальным. Османов заявил, что все заключенные в отряде были проинструктированы, что с политиком не нужно общаться. По его словам, Навальному “сделали полную изоляцию”.

Как утверждает Османов, в колонии показали фильм, который должен был скомпрометировать Навального перед заключенными. Его суть в том, что политик якобы нетрадиционной ориентации. Эту информацию подтвердил и Бурак.

Помимо этого, по словам Османова, первые три дня после возвращения из тюремной больницы Навальному не давали спать, так как на соседнюю с ним койку положили “углового” (низшая каста в тюремной иерархии. – “ГОРДОН”). Тот издавал разные звуки, и все это делалось по указанию руководства колонии, утверждает Османов.

Также, по словам бывшего осужденного, во время голодовки Навального рядом с политиком положили человека, якобы больного туберкулезом, однако это оказалась инсценировка. В один из дней голодовки с утра завхозы “принесли полмешка колбасы, поставили сковородки, жарят, чтоб был запах, чтобы его сбить”, добавил Османов.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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