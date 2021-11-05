В Госдуме заявили о готовности России ответить на провокации Украины

На Украине не прекращается поток недружественных высказываний в адрес России. Заявления украинских политиков и экспертов поражают своей агрессией и недальновидностью. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского, пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в очередной раз заговорил о возможной войне с Россией. Он сообщил, что Киев подготовил план широкомасштабной оборонной операции. В этом якобы помогали зарубежные партнеры.

В Госдуме уверены: на Украине не осознают, что подобные провокации только усугубляют ситуацию. По словам члена комитета по международным делам Алексея Чепы, недружественные заявления и действия украинских политиков могут привести к весьма опасным последствиям. В этом контексте депутат упомянул поставки турецких разведывательно-ударных

беспилотников в Незалежную.

Чепа заявил, что Россия обязательно ответит на провокации Украины, в том числе на международных площадках.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Балицкий усомнился в возможности Украины вести войну против России. Парламентарий обратил внимание на то, что в Незалежной практически отсутствует авиация, а флот находится в незавидном состоянии.