 

День апостола Иакова Младшего: приметы и запреты 5 ноября

05.11.2021, 8:08, Разное
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На этот церковный праздник верующий почитают память святого
Иакова Младшего, сына святого Иосифа.

История

Иаков или Яков Младший был одним из семидесяти апостолов. Существует
поверье, что он был родственником Иисуса, поэтому его нарекли братом Господним.
Изначально он был одним из тех, кто сомневался в спасительной миссии Христа. Только
после распятия Иисуса и воскрешения Яков принял его миссию. Иаков стал первым
апостолом Иерусалима. Погиб от рук язычников, которые закидали его камнями.

Что нельзя делать 5 ноября

Интересуясь вопросом “какой
сегодня праздник”, стоит обратить внимание на поверья, связанные с этим
днем. Церковный праздник Якова Младшего предполагает обычаи и запреты,
которые верующие люди соблюдали испокон веков. 5 ноября нельзя ссориться и
ругаться, чтобы не привлечь беды и нищету. В этот православный праздник стоит
воздержаться от долгов, нельзя брать и давать деньги. Не стоит пить с утра воду
и поручаться за чужих людей. На церковный праздник Иакова нельзя выполнять
чужую работу, исключением являются родственники. В этот церковный праздник предки ели мед, чтобы урожай был хорошим.

Традиции и приметы

5 ноября 2021 года православные отмечают праздник
Иакова младшего. В древности в этот день обращали внимание на важные приметы.

  • Снег или град – к скорой зиме
  • Если выпал снег и не тает – в следующем году
    будет хороший урожай, а зима будет теплой
  • Идет дождь – будет хороший урожай


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