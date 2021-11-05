 

В Приморье решили ужесточить ограничения для непривитых граждан

05.11.2021, 7:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВласти Приморья с 8 ноября намерены запретить посещать непродовольственные магазины, сауны, парикмахерские и гостиницы без QR-кода о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании, сообщило правительство региона.

«По предложению главного санитарного врача с 8 ноября до особого распоряжения планируется расширить действие системы QR-кодов: включить в перечень организаций, допуск в которые возможен только при наличии соответствующих документов, подтверждающих пройденную вакцинацию или перенесенное заболевание, предприятия торговли непродовольственными товарами, сервиса и оказания услуг населению, в том числе гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, сауны, спа-салоны», – говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Ранее власти Челябинской, Томской и Курской областей объявили о продлении нерабочих дней в своих регионах.



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