 

Китай вывел на орбиту научно-исследовательский спутник «Гуанму»

05.11.2021, 7:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКитай при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-6» успешно вывел на орбиту научно-исследовательский спутник «Гуанму», говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Пуск был осуществлен в пятницу в 10.19 по местному времени (5.19 мск) с космодрома «Тайюань» в провинции Шаньси на севере Китая, спутник успешно вышел на заданную орбиту, запуск был признан успешным, передает РИА «Новости».

Спутник «Гуанму» был разработан Китайской академией наук и стал первым в мире научным спутником, предназначенным исключительно для обслуживания целей Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

При помощи спутника «Гуанму» можно будет детально определять объемы энергопотребления в районах с интенсивной деятельностью человека, структуру населенных пунктов и прибрежной среды, чтобы обеспечить информационную поддержку для показателей устойчивого развития, которые характеризуют взаимодействие между человеком и природой.

Для ракет-носителей семейства «Чанчжэн» это уже 395-я миссия, а для ракет «Чанчжэн-6» – восьмая.

Напомним, в сентябре Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования серии «Цзилинь-1».



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