 

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

05.11.2021, 6:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ столице в пятницу ожидается дождь, облачная погода и до 13 градусов тепла, сообщили в Гидрометцентре.

Днем в Москве прогнозируется от 11 до 13 градусов тепла, в ночь на субботу температура опустится до семи градусов тепла, говорится на сайте Гидрометцентра.

В Московской области ожидается от восьми до 13 градусов тепла. Ночью может похолодать до +4.

Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба. Желтый уровень погодной опасности из-за ветра будет действовать в Москве с 12.00 5 ноября до 12.00 7 ноября, а в Подмосковье – с 06.00 до 06.00 7 ноября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал водителям не откладывать замену резины.



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