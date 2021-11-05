Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

В столице в пятницу ожидается дождь, облачная погода и до 13 градусов тепла, сообщили в Гидрометцентре.

Днем в Москве прогнозируется от 11 до 13 градусов тепла, в ночь на субботу температура опустится до семи градусов тепла, говорится на сайте Гидрометцентра.

В Московской области ожидается от восьми до 13 градусов тепла. Ночью может похолодать до +4.

Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба. Желтый уровень погодной опасности из-за ветра будет действовать в Москве с 12.00 5 ноября до 12.00 7 ноября, а в Подмосковье – с 06.00 до 06.00 7 ноября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал водителям не откладывать замену резины.