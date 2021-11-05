 

Генпрокуратура США выступила против смягчения условий освобождения зампреда «Новатэка»

05.11.2021, 6:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАмериканская Генпрокуратура попросила суд отказать топ-менеджеру российской компании «Новатэк» Марку Джитвэю в смягчении условий освобождения.

Обвиняемый в крупном уклонении от налогов Джитвэй просит уменьшить сумму налога, также он добивается отказа от слежения с помощью электронных устройств и расширения возможностей для поездок по стране, передает РИА «Новости».

«Ходатайство подзащитного должно быть отклонено, поскольку не может удовлетворить нормативное требование для возобновления слушаний о залоге, которое предписывает продемонстрировать наличие информации, которой подзащитный не располагал во время слушаний, и которая имеет существенное отношение к вопросу, каковы условия освобождения, в разумной мере гарантирующие появление Джитвэя в суде», – сказано в позиции обвинения.

В Генпрокуратуре США добавили, что ограничительные условия, определенные ранее судом, учитывают «значительный риск» побега топ-менеджера компании. Отмечается, что Джитвэй на момент ареста располагал ликвидными активами на сумму 124 млн долларов и паспортом РФ – страны, с которой у США нет соглашения об экстрадиции.

Напомним, в конце сентября суд в США освободил Джитвэя под залог в размере 80 млн долларов.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Москва не может вмешиваться в дело о неуплате налогов, заведенное в США против Джитвэя, однако готова оказывать ему дипломатическое содействие как гражданину России.

Джитвэй был арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов на сумму 93 млн долларов.

Напомним, в 2019 году ему было предоставлено российское гражданство.

Джитвэй трудился в «Новатэке» свыше 15 лет, переехал в Москву в 1995 году. Он является экспертом в нефтяной и газовой отрасли, выступает на отраслевых и инвестиционных конференциях по этой тематике, опубликовал многочисленные статьи по нефти и газу. Был признан журналом Investor Relations Magazine одним из лучших главных финансовых директоров в РФ и СНГ, журналом Institutional Investor – одним из пяти лучших главных финансовых директоров в нефтегазовой отрасли в Европе.



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