Большинство энергоблоков ТЭС на Украине прекратили работу

На Украине по состоянию на 4 ноября не работало более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, сообщил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько в эфире телеканала «Наш».

«У нас на Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику (…) На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют», – передает его слова РИА «Новости».

Крулько добавил, что накануне прекратила работу государственная Трипольская ТЭС, самая мощная электростанция в Киевской области. Причиной этого стало снижение до минимума поставок угля. «Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе, в больницах», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что «нормальные власти» в «нормальных странах» в таких случаях начинают действовать.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля».

В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.

Украинские СМИ писали, что РФ и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть.