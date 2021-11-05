В США арестовали аналитика в рамках расследования о возможных связях Трампа с Россией

Власти США арестовали аналитика Игоря Данченко в рамках расследования возможных связей экс-президента Дональда Трампа с Россией, информирует New York Times.

«Федеральные власти в четверг арестовали аналитика, который в 2016 году собирал информацию о возможных связях Трампа с Россией, сообщили знакомые с ситуацией люди», – приводит сообщение РИА «Новости».

В публикации говорится, что обвинительное заключение против Данченко пока не опубликовано, «по словам источников, арест Данченко является частью расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что личность главного «источника» досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила еще в июле раскрыли американские СМИ. По их информации, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся на Украине и выросший в России. После он работал в США, будучи специалистом по РФ и Евразии.

До этого экс-глава ФБР не подтвердил контакт источника досье на Трампа с разведкой России. До этого в сенате США источник «компромата» на Трампа назвали «российским агентом».