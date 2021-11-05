Нефть начала дорожать в ожидании результатов заседания ОПЕК+

К вечеру четверга мировые цены на нефть начали расти и прибавили уже около 2% в ожидании результатов заседания ОПЕК+, следует из данных торгов.

По данным на 17.07 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 2,01% и уже составляет 83,66 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 1,89%, до 82,38 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Инвесторы считают, что на заседании ОПЕК+ примут решение не изменять темпы добычи нефти, заявляли аналитики газеты Wall Street Journal.

Говоря об оказании помощи потребителям из-за роста цен, эксперты заявили о распродаже США и другими странами части запасов сырой нефти.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть 4 ноября днем коррекционно росли более чем на 1% после падения в среду. это произошло в преддверии заседания ОПЕК+.