При обрушении породы на руднике в Якутии пострадал рабочий

На руднике «Интернациональный» в городе Мирном в Якутии произошло обрушение породы, одному из рабочих придавило ноги, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По прибытии первых подразделений установлено, что в ходе проведения горнопроходческих работ произошло локальное обрушение породы, в результате чего одному работнику придавило ноги. Горноспасатели МЧС РФ подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам, в превентивных мерах проводится вывод работников на поверхность», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Обрушение произошло в блоке №11, участок обследуют спасатели «Угрозы работникам и предпосылок к дальнейшему обрушению нет, газовая обстановка в норме», – добавили в пресс-службе.

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