New York Times – растущая угроза ИГИЛ стала испытанием для нового афганского правительства

После прихода талибов* к власти в Афганистане в стране активизировались боевики «Исламского государства»**. Теракты группировки «изматывают» новое правительство и вызывают опасения западных держав о потенциальном возрождении группировки, пишет The New York Times.



Reuters

После того как «Талибан»* взял под контроль Афганистан, в стране активизировалась ячейка «Исламского государства»**, известная как ИГИЛ-К. Её теракты «изматывают новое и неопытное» правительство и вызывают тревоги на Западе о потенциальном возрождении группировки, пишет The New York Times.

В основном боевики ИГИЛ-К нападают на отряды талибов и шиитское меньшинство Афганистана. За считанные недели в результате взрывов смертников в Кабуле и других важных городах погибли не менее 90 человек, сотни получили ранения.

Кроме того, в начала недели боевики совершили скоординированную атаку на важный военный госпиталь в афганской столице. Жертвами теракта стали по меньшей мере 25 человек, отмечает издание.

По словам The New York Times, вследствие этих терактов «Талибан» оказался в «затруднительном положении». Группировка, которая на протяжении 20 лет вела партизанскую войну, столкнулась с непривычным для неё испытанием — необходимостью обеспечивать безопасность и сохранность правопорядка в густонаселённых городах.

Между тем рост числа терактов вызывает растущее беспокойство среди западных чиновников. Некоторые из них предполагают, что в течение полугода или года ИГ сможет получить возможность наносить удары по международным целям, подчёркивает издание.

Во время своего выступления в конгрессе замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль признался, что способность афганских властей бороться с исламистами «ещё предстоит определить». Его слова отражают общую тревогу западных разведывательных сообществ: эффективность талибов против ИГИЛ-К практически невозможно измерить.

По словам американских чиновников, Вашингтон лишился надёжного доступа к разведданным. Ограниченные полёты беспилотников дают лишь частичную информацию, учитывая расстояние, которое им нужно пролететь, чтобы добраться до Афганистана, а налаженная сеть информаторов оказалась разрушена.

«Талибан» отказывается сотрудничать с США в борьбе с «Исламским государством», ведя войну на своих условиях. Поэтому пока действия новых афганских властей скорее напоминают локальные меры, чем полноценную государственную контртеррористическую кампанию.

И всё же талибы изменили свою стратегию борьбы с ИГИЛ-К в одном аспекте — на дипломатической сцене. Новое афганское правительство, добивающееся международного признания, использует возрождение террористической группировки в качестве козыря на переговорах, чтобы получить дополнительную финансовую помощь и напомнить другим странам, что для них сильное «Исламское государство» также представляет угрозу, обращает внимание The New York Times.

Глава разведывательного подразделения талибов в Джелалабаде доктор Басир заявил в интервью изданию, что его люди переняли методы борьбы с ИГ у предшественников. Более того, они даже полагаются на западное оборудование для перехвата сообщений и радиообмена.

При этом он настаивает, что у «Талибана» есть то, чего не было у прошлого правительства и американцев: широкая поддержка местных жителей. Они могут предупреждать власти об атаках и позициях боевиков, которые в прошлом всегда было трудно обнаружить.

Однако аналитики по безопасности предупреждают, что этот уровень доверия и сотрудничества населения пойдёт на убыль, если «Талибан» будет использовать борьбу с террористами в качестве предлога для расправы с оппозицией. Кроме того, существует ещё одна острая проблема: сохраняющаяся в стране экономическая нестабильность способствует пополнению рядов ИГИЛ-К, заключает The New York Times.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.