«Мы имеем дело с попытками отрицать Катынское преступление…»

Заявление посла Польши в РФ в связи с решением суда о мемориальных досках, посвященных польским военнопленным.

2 ноября состоялось заседание Второго кассационного суда общей юрисдикции по рассмотрению кассационной жалобы в связи с демонтажем двух мемориальных досок, посвященных памяти расстрелянных в 1940-м году польских узников Осташковского лагеря и памяти советских граждан-жертв репрессий НКВД. Доски были установлены в 1990-е на зданиях Тверской медицинской академии и демонтированы в 2020 году как якобы «незаконно установленные». Местные историки и краеведы оспаривали это решение в судах. По словам юристов, в кассационной инстанции судьи проигнорировали аргументы истцов и сразу удалились в совещательную комнату, после чего вынесли решение об отказе в удовлетворении жалобы. «Новая» публикует заявление посла Польши в РФ Кшиштофа Краевского.

Кшиштоф Краевский

Заявление посла Польши в РФ Кшиштофа Краевского

Посольство с самого начала внимательно следит за ситуацией, связанной с демонтажем мемориальных досок в Твери, а также за имеющим место по этому делу судебным процессом. Проведенный нами анализ однозначно показывает, что мемориальные доски были установлены законно и с ведома местных властей, а их демонтаж был с нарушением закона. На самом деле, многие годы эти доски входили в официальный список памятных досок, который хранится на официальном интернет-портале города Твери, и никто не подвергал сомнению законность их установки. Власти и университет прекрасно знали, что это место регулярных церемоний с участием польских делегаций и представителей посольства. Тем более удивление вызывает факт, что ни местные власти, ни другие государственные органы не обратились с сомнениями к польской стороне. Если бы польская сторона получила какой-либо вопрос по данному делу, вся необходимая информация была бы предоставлена.

Мы неизменно ожидаем, что и мемориальные доски в память о расстрелянных польских узниках Осташковского лагеря, как и мемориальная доска, посвященная советским гражданам — жертвам политических репрессий, вернутся на свое место, то есть будут установлены на фасаде здания Тверского государственного медицинского университета, где в 1935–1953 годах находилось Управление НКВД — МГБ (Министерство госбезопасности СССР) по Калининской области.

Имеем дело с некой печальной символикой, которая заключается в том, что судебное заседание, на котором была отклонена кассационная жалоба, состоялось буквально через несколько дней после Дня памяти жертв политических репрессий в России. Я напомню, что демонтаж мемориальных досок имел место в мае 2020 года, накануне Дня Победы, что вызвало возмущение общественности не только в Польше, но и во многих кругах в самой России.

В настоящее время в РФ мы все чаще имеем дело с попытками размыть ответственность или отрицать Катынское преступление, а сам факт демонтажа мемориальных досок воспринимается в Польше именно как отрицание российскими властями Катынского преступления.

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Судебное разбирательство в связи с демонтажем мемориальных досок в Твери не является единственным, имеющим место в настоящее время и относящимся к поминовению жертв Катынского преступления в России. В последние месяцы предметом судебного разбирательства стали также мемориальные доски в честь польских военнопленных, пребывающих в монастыре Нило-Столобенская пустынь возле Осташкова. Некоторые из военнопленных были позже расстреляны в Твери (бывший Калинин) и захоронены в Медном. По запросу Осташковской прокуратуры, несколько дней назад, 28 октября текущего года, суд признал польские мемориальные доски бесхозной собственностью, а затем решил передать их местным властям. Мы с обеспокоенностью наблюдаем за этой ситуацией. Надеемся, что мемориальные доски у Нило-Столобенской пустыни не разделят судьбу тверских мемориальных досок. Если такое случилось бы — тогда следует задать вопрос, имеем ли мы дело с запланированной постепенной политикой ликвидации памяти о Катынском преступлении в России.

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