Мнение: Состояние союза. Обзор приоритетов обороны Великобритании. Часть №2

Вторая часть отчета о состоянии британских вооруженных сил и ВПК.

Первая часть вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/7190634.html

Состояние союза. Обзор приоритетов обороны Великобритании. Часть №2

05. Королевские ВВС

RAF имеет четкое представление о своих приоритетах, но не без проблем. Серьезную озабоченность вызывает количество передовых эскадрилий «Тайфун», которые защищают воздушное пространство Великобритании. ВВС Великобритании активно используют 119 «Тайфунов» из 157 приобретенных самолетов. Согласно оценке офиса нацинального аудита, затраты на разработку, производство и модернизацию Typhoon составили 22,9 миллиарда фунтов стерлингов, при этом общие затраты на программу, как ожидается, приблизятся к 37 миллиардам фунтов стерлингов, что делает его самым дорогим оборонным потенциалом Великобритании после средств ядерного сдерживания. Ожидается, что к 2025 году будет выведено из обращения около 29 старых самолетов Транша 1 «Тайфун», в результате чего окончательный размер парка составит 131 самолет после модернизации других самолетов Транша 1. Кроме того, как отмечалось выше, Великобритания обязалась закупить в общей сложности 48 истребителей F-35 Joint Strike Fighter.

Закупка всего трех вместо пяти самолетов Boeing E-7 Wedgetail раннего предупреждения и управления (AEW & C) для замены парка самолетов Boeing AWACS не является оптимальной. Точно так же приобретение только девяти патрульных самолетов P-8 Poseidon (MPA) вместо 12 или 14 также недостаточно для обеспечения желаемого уровня охвата RAF. Способ, которым E-7 Wedgetail был закуплен из одного источника, также вызвал удивление, особенно когда предложение GlobalEye от SAAB было таким привлекательным.

В свете недавней эвакуации британских ВВС из Кабула решение о досрочном выводе из строя 14 самолетов C-130 кажется необоснованным. Это также несовместимо с реконфигурацией армии для экспедиционных возможностей. Если решение о снятии с эксплуатации C-130 будет отменено, не потребуются значительные инвестиции для поддержания флота в эксплуатации до 2040 года, поскольку в период с 2017 по 2020 год он получил выгоду от программы продления срока службы на 110 миллионов фунтов стерлингов. оправдывают отказ от C-130J, но он был приобретен только в 1999 году, за два года до C-17A.



Стратегический транспортный самолет RAF A400M Atlas с грузоподъемностью 37 тонн зарекомендовал себя как достойный преемник Lockheed C-130J Hercules, который может перевозить только 20 тонн. Однако, учитывая экспедиционную направленность, отказ от C-130J, имея только 22 A400M, кажется недальновидным.

Если мы настаиваем на том, чтобы сфокусировать стратегический авиапарк на меньшем количестве типов самолетов, мы должны взять на себя обязательство приобрести дополнительное количество A400M Atlas. На самом деле это может быть лучшим вариантом. Несмотря на начальные проблемы, связанные с детскими болезнями роста, он хорошо повзрослел, выполнив все этапы развития своих возможностей, включая доставку с парашютом и суровые операции на взлетно-посадочной полосе, так что теперь он превосходит C-130J. Если бы ВВС Великобритании приобрели еще 10 самолетов A400M при общем размере парка из 32 самолетов, это более чем компенсировало бы потерю 14 C-130J, поскольку у A400M почти вдвое больше полезной нагрузки.

C-17 более чем доказал свою ценность за последнее десятилетие. Имея грузоподъемность 77,5 тонны, включая возможность нести основные боевые танки, он был рабочей лошадкой операции «Питтинг». Хотя мы могли бы пожелать приобрести больше самолетов этого типа, производственная линия сейчас закрыта. Маловероятно, что какой-либо другой оператор будет продавать или сдавать нам самолеты в аренду, но если бы можно было приобрести еще 2-3 самолета, мы должны были бы воспользоваться любой такой возможностью. Общий парк из 10 самолетов C-17A и 32 самолетов A400M соответствовал бы нашим стремлениям развернуть бригаду воздушного маневра.

Достижение охвата в глобальном контексте остается серьезной проблемой для RAF. Они полностью полагаются на свой флот из 14 самолетов-заправщиков A330 Voyager для поражения целей на расстоянии. В некоторой степени авианосцы ВМФ выполняют это требование, но F-35 имеет ограниченную дальность действия. Флот БПЛА Reaper (а вскоре и Protector) в некоторой степени восстановил способность к дальнему радиусу действия, но нам все еще необходимо иметь возможность наносить удары дальнего действия, которые в меньшей степени зависят от дозаправки в воздухе и самолетов сопровождения. Это является важной для боевого дрона Tempest и легкого доступного нового боевого самолета (LANCA) и их характеристики дальнего действия, которые были потеряны, когда Vulcan и Canberra были отправлены на пенсию.



Новый БПЛА Protector RG Mk 1 (MQ- (B Predator)) ВВС Великобритании предоставит Великобритании превосходные возможности для нанесения ударов на большие расстояния: с 2023 года ожидается ввод в строй 16 машин

Парк вспомогательных вертолетов Королевских ВВС предлагает превосходную полезность и актуален для оказания помощи при бедствиях, а также для регулярных боевых действий. Boeing CH-47 Chinook отличается особенными возможностями и гибкостью. Решение обновить его было мудрым шагом. Также есть планы по замене 24 вертолетов поддержки Puma ВВС Великобритании на новый тип. Agusta Westland AW149 и Airbus H175M – сильные кандидаты, которые будут построены в Великобритании. ВВС Великобритании и Королевский флот стремятся приобрести самолет с поворотным винтом Bell MV22 Osprey; однако это дорогой самолет (по 100 миллионов долларов каждый) с низкой доступностью парка из-за своей сложности. Было бы лучше подождать и посмотреть, предоставит ли программа Future Vertical Lift (FVL) армии США машину, которая предлагает большую полезность / надежность по более низкой цене.

Обучение пилотов на стороне оказалось далеко не идеальным для RAF. Решение PFC необходимо пересмотреть, чтобы убедиться, что оно соответствует своему назначению. Наконец, над полком Королевских ВВС висит вопросительный знак. В эпоху, когда численность персонала хронически растягивается, имеет ли смысл для RAF использовать 2000 человек для защиты аэродрома, особенно когда при выходе из Кабула услуги полка RAF были заменены 16-й десантно-штурмовой бригадой?

06. Другие области

Космос, кибернетика, электронная война, искусственный интеллект и автономные системы стали новыми важными областями. В частности, доставка спутников в космос для поддержки связи и сети GPS и предотвращение их электронного взлома станет более неотложным приоритетом. Поскольку все три службы пытаются компенсировать сокращение численности персонала, автоматизированные и удаленные системы управления будут играть все более важную роль. Системы искусственного интеллекта могут помочь снизить когнитивную нагрузку, а также восполнить сокращение численности. Ключевой проблемой является то, что мы не можем инвестировать в эти новые области, которые все еще в значительной степени не испытаны в бою, пока мы не восстановим наши основные возможности до приемлемой степени. Критическая масса устаревших систем жизненно важна для снижения риска появления новых технологий по мере их развития.

Необходимость рассмотрения дополнительных доменов еще больше разбавляет и без того чрезмерно растянутый оборонный бюджет. В то время как Комплексный обзор 2021 года и командный документ обороны в основном касались определения нового стратегического плана, они неизбежно включали вычитание возможностей в определенных областях. 16 миллиардов фунтов стерлингов, которые с тех пор были добавлены в бюджет, можно только приветствовать, но нужно понимать, что это такое: средство обеспечения выполнения текущих планов, а не повод для руководителей служб тратить деньги. В конечном счете, расходы на оборону с 1990 года понижаются. Пришло время их упреждающе увеличивать, а не быть в ловушке непредвиденных мировых событий, которые заставляют нас быстро реагировать постфактум, а не раньше.

07. Возможности оборонного экспорта

Инвестиции в оборону рассматриваются как важнейший элемент программы правительства по обеспечению национального процветания и повышения уровня. В морской сфере создание Национального судостроительного управления Великобритании во многом будет способствовать развитию британского опыта в этой области и, следовательно, экспорта топлива. Недавно объявленный альянс и совместная программа создания подводных лодок AUKUS – это смелая инициатива, которая улучшит безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, но это также беспрецедентная возможность экспортировать опыт строительства подводных лодок в партнерстве с США. Если это приведет к многонациональной программе создания подводных лодок с ядерным оружием, в которой будет построено 30-40 лодок, это резко снизит стоимость будущих ПЛА для Великобритании. Это также может создать дополнительные возможности для экспорта.



Союз подводных лодок Великобритании, США и Австралии (AUKUS) приведет к новой совместной подводной программе между тремя странами. Новая подводная лодка, вероятно, будет основана на атомной подводной лодке класса Вирджиния ВМС США (показана выше) и будет использовать американскую технологию малых реакторов. С общим классом подводных лодок, разделенных между тремя странами, затраты на покупку, вероятно, будут меньше, чем если бы каждая страна спроектировала и разработала свой собственный тип SSN. Это означает, что Великобритания может позволить себе более 7 подводных лодок для замены Astute в конце 2030-х годов.

Конструкция фрегата Type 26 уже была выбрана для требований австралийского фрегата SEA 5000, а также для конкурса Canadian Surface Combatant (CSC). Учитывая его сложность и стоимость, он может иметь ограниченную привлекательность за пределами стран с более крупной экономикой. Однако фрегат Тип 31 – менее затратный военный корабль, что делает его более привлекательным для экспортных заказчиков. Недавно анонсированный фрегат Type 32 будет разрабатываться специально с учетом доступности.

В области авиации британская программа боевых самолетов следующего поколения Tempest, которая осуществляется в партнерстве со Швецией и Италией, имеет большой экспортный потенциал. Следуя по стопам Typhoon Eurofighter, Tempest будет конкурировать с новой программой французских самолетов SCAF, которая во многом схожа по концепции. Было бы разумно объединить обе программы в одном европейском самолете-невидимке шестого поколения, но политические и дипломатические последствия, последовавшие за объявлением AUKUS, могут сделать такое сотрудничество проблематичным в краткосрочной перспективе.

Поскольку Airbus A400M начинает превосходить Lockheed C-130 Hercules, он также может заменить устаревший парк самолетов. Хотя он производится в Испании, он поддерживает обширную цепочку поставок в Великобритании.

В наземной сфере Великобритания вновь присоединилась к партнерству OCCAR, чтобы приобрести автомобиль Boxer 8 × 8. В результате мы получили права на производство и экспорт платформы. В планах уже есть экспорт Boxer на Ближний Восток. Автомобиль представляет собой трансформационную возможность, которая более чем способна заменить старые типы колесных и гусеничных бронированных машин, поэтому у нее есть значительный потенциал международных продаж.



Механизированная пехотная машина Boxer 8 × 8 предоставит британской армии колесную платформу среднего веса. Это вариант восстановления, продемонстрированный Krauss-Maffei Wegmann и FFG.

Возможно, область обороны с наибольшим экспортным потенциалом – это новые технологии. Дистанционно управляемые системы и искусственный интеллект могут увеличить критическую массу, сокращая при этом количество персонала, необходимого для работы со сложными системами. Все, что менее затратно в эксплуатации, будет иметь более широкую привлекательность. Вторая область – это квантовые вычисления и их потенциал для использования больших данных на поле боя. В краткосрочной перспективе наиболее насущной потребностью является использование технологий для компенсации последствий глобального потепления. По мере того как вооруженные силы рассматривают варианты уменьшения своего воздействия на окружающую среду, важность экологически чистых силовых установок будет расти.

Аккумуляторные электромобили (BEV) предпочтительнее транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания (ICEV) для небольших и легких транспортных средств, но плотность энергии нынешних аккумуляторов все еще неоптимальна. Появление твердотельных батарей обещает увеличить автономность при уменьшении веса, но пока они остаются скорее мечтой, чем реальностью. Гибридные приводы начинают появляться, но мы не можем ожидать, что военные автомобили весом более 20 тонн станут полностью электрическими, пока в парках коммерческих грузовиков не будет внедрена технология BEV, обеспечивающая надежную работу при нынешнем весе.

Для очень больших транспортных средств, а также кораблей и самолетов технология водородного топлива (ГФУ) может быть впереди. Ключ к устойчивой силовой установке на основе ГФУ – это способность производить зеленый водород в больших масштабах и распределять его через национальную инфраструктуру. Мы все еще далеки от того, чтобы сделать это, но такая технология предлагает экспортный потенциал, если мы сможем разработать инновационные решения. но пока они остаются скорее стремлением, чем реальностью.

08. Резюме

Ключевой вопрос, на который еще предстоит ответить, заключается в том, требуют ли угрозы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, увеличения оборонного бюджета, а не дальнейшей экономии. Самая важная способность, ядерное сдерживание Trident, также является самым дорогим. Его ценность заключается в полной уверенности в том, что он будет работать так, как требуется, в случае необходимости, что и делает его таким дорогостоящим.

Королевский флот находится в хорошей форме: разрабатываются или производятся три новых класса боевых надводных кораблей. Сделка с ударной подводной лодкой AUKUS обеспечит превосходство в ведении боевых действий под водой. Проблемы с эсминцем типа 45 должны быть решены, так как этот военный корабль имеет решающее значение для защиты авианосцев. Хотя ВМС хорошо оснащены, они не могут сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе за счет приоритетов Северной Атлантики.



Королевские военно-воздушные силы тоже преуспевают, но им не хватает массы. Общее количество самолетов F-35 должно быть максимально увеличено, закуплено не менее 90 самолетов.Им также следует приобрести два дополнительных самолета E7 Wedgetail AEW&C, как только это станет возможным. В-третьих, необходимо пересмотреть решение о выводе из эксплуатации парка C-130.

Одним из важнейших приоритетов Великобритании будет увеличение количества F-35B.

Похоже, что Королевский флот и Королевские ВВС получили приоритет за счет армии. Потеря численности и невозможность обновления возможностей бронетехники значительно уменьшили ее. Для восстановления боевой мощи она требует серьезного внимания. Две легкие, две средние и две тяжелые бронетанковые бригады при поддержке бригады специальных операций (всего семь боевых бригад) не лишены смысла по сравнению с армиями наших европейских союзников по НАТО, например, Франции, Германии и Италии, каждая из которых имеет как минимум 8 или 9 боевых бригад. Это также минимум, который нам необходим для работы в партнерстве с ключевыми союзниками, особенно с Соединенными Штатами Америки. Мы должны инвестировать в более защищенные автомобили, в том числе в тяжелую броню.

Возможно, наиболее важной проблемой, которую необходимо решить, является продолжающееся сокращение численности персонала. Меньшее количество матросов, солдат и летных экипажей ограничивает нашу способность управлять имеющимся у нас оборудованием, но также сокращает циклы генерации сил. Некоторые батальоны перебрасывались в Афганистан более трех раз. Попытка жить в рамках выделенных бюджетов вынудила сэкономить. Жилье, учебные заведения и другие ресурсы страдают от недостатка инвестиций. Как следствие, пострадало качество жизни обслуживающего персонала. Эти вещи напрямую влияют на моральный дух, который влияет на удержание и вербовку. Мы также должны помнить, что эффективность всего, что пытаются сделать британские вооруженные силы, зависит от ее народа. Привлечение, обучение, поощрение и удержание талантливых мужчин и женщин должны быть нашим приоритетом №1.



В конечном итоге защита зависит от людей. (Изображение: Министерство обороны Великобритании)

В конечном итоге часто говорят, что голосов в защиту нет. Когда производятся сокращения, они могут не иметь политического ущерба, но наступает момент, когда наши вооруженные силы больше не могут выполнять задачи, которые они ранее считали само собой разумеющимися. Учитывая устойчивый спад в обороне с 1990 года и внешнеполитические устремления, изложенные в Документе оборонного командования 2021 года, все еще существует несоответствие между обязательствами, которые мы считаем важными, и ресурсами, доступными для их выполнения.

(с) Николас Драммонд

https://uklandpower.com/2021/11/01/state-of-the-union-summary-of-british-defence-priorities/ – цинк

—