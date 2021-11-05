 

Вильфанд посоветовал водителям не откладывать замену резины

05.11.2021, 5:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Европейской части РФ на следующей неделе будет около нуля, ожидаются осадки, автолюбителям стоит поторопиться сменить резину на зимнюю, посоветовал научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд.

«Уже во вторник в центре Европейской РФ будет около нуля, прогнозируются небольшие осадки. Понятно, что они будут в виде снега, мокрого снега или дождя… Начиная со среды температура будет около нормы, около нуля. Тут уж точно можно сказать, что надо менять резину на колесах. Рекомендация обоснованная, поэтому лучше уже сменить», – передает его слова РИА «Новости».

Вильфанд добавил, что близкие к нулю температуры сохраняться до конца недели.

Напомним, ранее в РФ захотели ограничить применение шипованной резины.



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