 

Блинкен призвал лидеров суданского конфликта к диалогу

05.11.2021, 5:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГоссекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с командующим вооруженными силами Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и смещенным им премьер-министром Абдаллой Хамдоком и призвал их к диалогу для восстановления гражданского правления в стране, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

«Госсекретарь призвал генерала аль-Бурхана немедленно освободить всех политических фигур, задержанных с 25 октября, и возобновить диалог, который позволит вернуться к своим обязанности премьер-министру Хамдоку и восстановит возглавляемое гражданскими лицами правление в Судане», – передает сообщение Госдепа РИА «Новости».

В ходе разговора с Хамдоком Блинкен выразил надежду на то, что суданские военные предпримут необходимые шаги, что позволит «возобновить американо-суданское партнерство, которое охватывает сотрудничество в политической, дипломатической, экономической сферах и области безопасности».

Напомним, военные задержали несколько министров, члена cуверенного совета из числа гражданских представителей и губернатора Хартума, премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий поместили под домашний арест.

После отказа премьера поддержать госпереворот военные увезли политика в неизвестном направлении. Люди откликнулись на призыв гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть» и начали выходить на улицы.

Председатель переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске cуверенного совета, кабинета министров и введении чрезвычайного положения, а находившийся с визитом в Хартуме спецпосланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман покинул Судан.

Мининформации Судана назвало заявление аль-Бурхана о роспуске правительства госпереворотом.

Позже отстраненный от власти военными премьер-министр Судана Абдалла Хамдук дал согласие возглавить новое правительство страны.



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