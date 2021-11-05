Мнение: О том, как быстро поставить Путина на место

Кто есть mr Putin – несгибаемый лидер ядерной сверхдержавы или… ?

Вот элегантный и по-своему изящный ответ на вопрос, как быстро, одним росчерком пера, поставить на место слишком уж возомнившего о себе «царька». Это прямо-таки мастер-класс от Государственного департамента #США.

Не, ну а вы как хотели?

Многие, наверное, уже забыли, как пять лет назад российские власти начали бодро махать шашкой в дипломатических отношениях с #США. Тогда в России закрылись американские генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, должно было сократиться до 455 человек — на 755 человек, как сообщал позднее президент Владимир #Путин. Было приостановлено использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

И это было ещё не всё. В апреле 2021 года Владимир Путин подписал указ, который ограничил приём россиян на работу в дипломатические представительства недружественных России стран. Указ предписывал ограничить заключение трудовых договоров между «физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации», и дипмиссиями стран, которые совершают недружественные действия в отношении России или ее граждан. В список недружественных стран попали США и Чехия. После этого из-за нехватки персонала посольство США в Москве фактически заморозило работу по выдаче виз российским гражданам, ограничиваясь лишь самыми экстренными случаями.

А теперь не стало и этого. Дней 10 назад Госдеп США причислил россиян, желающих получить американскую визу, к «бездомным национальностям» (англ. Homeless Nationalities). В эту категорию попадают граждане тех стран, в которых у Соединённых Штатов нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. В таком случае заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран. Россиянам разрешили подавать заявления на американскую визу в столице Польши Варшаве. И это автоматически означало запрет на аналогичные сервисы в других странах, где консульские услуги предоставлялись без ограничения. Например, в Казахстане.

Проблема в том, что в Варшаву сейчас попасть из России практически невозможно как туристу. И до кучи США с 8 ноября решили открыть границы для путешественников с визами. Как издёвка над теми, у кого визы истекли.

В итоге #Россия прогнулась очень быстро. Буквально позавчера в МИД предложили США прислать в Россию дополнительных дипломатов ради ведения визовой работы. Замглавы МИД Сергей Рябков пояснил, что при текущем положении дел оказание базовых консульских услуг, например выдача виз, невозможно. И это – «совершенно нетерпимая» ситуация. Более того, российский посол в США Анатолий Антонов предложил начать улучшение отношений с отмены всех введённых двумя странами ограничений на дипломатическое присутствие друг друга.

То есть, начался откровенный скулёж. Видимо, авторитетные люди объяснили чиновникам, до какой крайности все эти игрища на пустом месте довели простейшую ситуацию. И тут же стало понятно, где – настоящая сверхдержава, а где – маленький выскочка.

По итогу, Владимира Путина – а без его ведома и санкции МИД рта не раскроет – всё же прогнули. Но ведь элегантно же, а?

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