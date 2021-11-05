Мнение: Собеседники…

Путин и Лукашенко сегодня много шутили.

А давай создадим общий медиахолдинг для России и Беларуси – предложил Лукашенко.

Путин, скорей всего, подумал: «Вот только медиахолдинга нам с тобой не хватало». И предложил отправить на МКС одного белорусского космонавта.

Скорей всего, при этом подумал: «Можем хоть тебя, Саша, в космос отправить…»

Лукашенко, думаю, намек понял, и в ответ подумал: «Только вместе с тобой, Володя….».

Вот так и поговорили. Не только о космосе и медиахолдинге. И о том поговорили, и о сем поговорили… Путину и Лукашенко всегда есть о чем говорить друг с другом…

Фотография отсюда

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