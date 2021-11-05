Путин и Лукашенко утвердили все 28 программ интеграции России и Беларуси

На заседании Высшего госсовета Союзного государства в режиме видеоконференцсвязи Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили все 28 программ интеграции РФ и Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.

В том числе, были утверждены решения по обновленной военной доктрине и миграционной концепции.

Также Лукашенко попросил членов госсовета и правительств Беларуси и РФ обеспечить практическую реализацию союзных программ.

Кроме того, на встрече Путин заявил о готовности подготовить и отправить одного белорусского космонавта на МКС, а Лукашенко предложил создать общий медиахолдинг для РФ и Беларуси.

«Фальсифицируют не только историю, но и современные тенденции, направления нашей политики <…>. Это происходит потому, что мы слабо в этом плане работаем», — подчеркнул Лукашенко.

В сентябре правительство опубликовало программы интеграции с Беларусью. Все они были одобрены 10 сентября в Минске на заседании Совета министров Союзного государства.

В частности, государства договорились о сближении макроэкономической политики, гармонизации требований к обеспечению финансовой и информационной безопасности, интеграции платежных систем, унификации регулирования транспортного рынка и т.д.

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