Мнение: Новости дезертирства

Новости массового дезертирства.

1. В Марибе более 1500 человек племенного ополчения дезертировали из рядов хадистов и переметнулись к хуситами. Часть племенных вождей Мариба ведет переговоры с хуситами, чтобы обеспечить продвижение войск хуситов через их территорию без боев в обмен на переход на сторону "Ансар Аллах" и признание правительства в Сане законным правительством Йемена. Тревожный сигнал для командования саудовской коалиции – подобным ополчением она обычно затыкает дырки на второстепенных направлениях в условиях нехватки нормальной пехоты. Политические лидеры хуситов предлагают саудовской коалиции мирную капитуляцию в Марибе с возможностью беспрепятственного отступления, чтобы избежать разрушения города. Саудиты и хадисты жалуются, что хуситы активно используют иранские баллистические ракеты для нанесения ударов как по их полевым лагерям, так и по самому Марибу.

2. В Эфиопии боле 40% личного состава сил специального назначения дезертировало и переметнулось к Освободительной Армии Оромо.

Причина банальная – дезертиры к этому самому племени оромо и принадлежат. Бригада спецназа должна была обеспечить расширения пояса безопасности вокруг Аддис-Абебы, но в силу массового дезертирства, ее части по большей части отведены с фронта ввиду утраты боеспособности или проблем с лояльностью. Освободительная Армия Оромо призвала всех оромо подчиняться решениям ее управляющих органов, не делать заявлений противоречащих позиции Освободительной Армии и в случае службы в эфиопских госструктурах переходить на сторону восставших или как минимум саботировать меры направленные против оромо. Между тем войска Тыграя продвигая на юг уже находятся в 320 километрах от центра Аддис-Абебы. Армия Эфиопии представляет довольно жалкое зрелище.

—