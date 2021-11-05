В Раде заявили, что РФ ограничила поставки на Украину сжиженного газа

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что в ноябре из РФ стало поступать меньше сжиженного газа, уровень поставок упал до 30% от задекларированных экспортерами объемов.

«Российская Федерация ограничила на ноябрь поставки сжиженного газа в Украину до 30% от задекларированных экспортерами объемов», – сообщил Герус, отметив, что такие ограничения не должны отразиться на украинском рынке, передает РИА Новости.

Он отметил, что в ноябре была низкой активность по таким закупкам, а также обычно экспортеры завышали декларируемые объемы поставок.

За девять месяцев поставки сжиженного газа на Украину из-за рубежа составили 1,14 млн тонн, что меньше на 31 тонну, чем за этот же период 2020 года.

Ранее сообщалось, что из украинских подземных хранилищ отборы природного газа в октябре составили 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше показателей октября 2020 года.

Власти объяснили это сезоном отбора, который начался раньше, а также реэкспортом компаний-нерезидентов.