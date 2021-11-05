 

ВМС США уволили командира АПЛ после столкновения с горой в Южно-Китайском море

05.11.2021, 4:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВоенно-морские силы (ВМС) США уволили командира американской атомной ударной субмарины USS Connecticut («Коннектикут», класс Seawolf), которая в Южно-Китайском море столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой, сообщила пресс-служба 7-го флота ВМС США, базирующегося в Йокосуке (Япония).

Там пояснили, что командующий 7-м флотом вице-адмирал Карл Томас постановил по итогам расследования инцидента, что столкновения можно было избежать. С формулировкой «в связи с утратой доверия» были отстранены от командования коммандер (капитан второго ранга) Кэмерон Элджилэни и лейтенант-коммандер (капитан третьего ранга) Пэтрик Кэшин. Первый являлся на USS Connecticut командиром корабля, второй – старшим помощником, передает ТАСС.

Также уволен оператор гидроакустического комплекса субмарины главный старшина Кори Роджерс. Вице-адмирал Томаса в ходе разбирательств сделал вывод, что «здравые суждения, тщательная подготовка решений, соблюдение требующихся процедур при планировании похода, выполнении вахтенной командой своих обязательств и управлении рисками могли бы предотвратить инцидент».

Подводная лодка остается на на острове Гуам, где специалисты оценивают степень нанесенного ей ущерба. После ее отправят на ремонт в Бремертон (штат Вашингтон). У АПЛ повреждены балластные цистерны. Ядерная силовая установка и ее элементы, по данным ВМС США, повреждений не получили. Удар пришелся по носовой части субмарины.

Китайские аналитики отмечают, что место инцидента находилось к востоку от Парасельских островов. Эксперты предполагают, что подлодка могла отрабатывать условный перехват китайских подводных лодок на пути следования авианосной ударной группы ВМС США.

Напомним, американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков. Институт ВМС США (USNI) сообщил, что неизвестным объектом, с которым столкнулась подлодка, оказалась не нанесенная на карту подводная гора.

Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что США могут пытаться скрыть правду об аварии американской атомной подводной лодки в Южно-Китайском море.



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