В МВД назвали количество ДТП с участием электросамокатов

В РФ за девять месяцев 2021 года произошло более 400 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, это на 51,27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-центре МВД.

«За 9 месяцев 2021 года в РФ зарегистрировано 416 дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года прирост дорожно-транспортных происшествий данного вида составил 51,27%», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Всего с начала года в ДТП с электросамокатами погибли десять человек, еще 438 пострадали.

Сейчас в РФ не определен статус средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, не определен.

Ранее Министерство транспорта представило финальную редакцию поправок к правилам дорожного движения (ПДД), которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 км в час.