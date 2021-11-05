 

В МВД назвали количество ДТП с участием электросамокатов

05.11.2021, 4:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ РФ за девять месяцев 2021 года произошло более 400 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, это на 51,27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-центре МВД.

«За 9 месяцев 2021 года в РФ зарегистрировано 416 дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года прирост дорожно-транспортных происшествий данного вида составил 51,27%», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Всего с начала года в ДТП с электросамокатами погибли десять человек, еще 438 пострадали.

Сейчас в РФ не определен статус средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, не определен.

Ранее Министерство транспорта представило финальную редакцию поправок к правилам дорожного движения (ПДД), которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 км в час.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.01 / Семья замглавы ОП Тимошенко купила на Новый год элитный дом стоимостью около 10 млн грн

23.09 / “Наконец-то”. Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете

24.11 / Китай запустил на Луну зонд для исследования грунта

09.04 / Срок эксплуатации МКС продлят до 2030 года

17.11 / Саркофаги и позолоченные статуи. В Египте обнаружили древнее захоронение

29.04 / Суд отправил под стражу подростка, убившего родителей и брата в Киеве

23.09 / Новому премьеру Японии пора проявить «сильную волю» в курильском вопросе

10.11 / Голубовская: За последний месяц течение коронавирусной инфекции заметно изменилось в худшую сторону

07.06 / БелАЗ договорился о поставке самосвалов в Россию на 260 млн долларов

08.08 / Время на природе, наслаждение моментом и знание своей истории — обозреватель CNBC раскрыла секреты долгой и счастливой жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика