Independent – «переломный момент» — в Британии одобрили пилюлю от COVID-19

Соединённое Королевство стало первой страной, которая одобрила молнупиравир для лечения коронавируса. Власти страны предполагают, что этот противовирусный препарат, выпускающийся в пилюлях, поможет значительно снизить риск госпитализации и смерти от COVID-19, пишет The Independent.



Reuters

Британские власти одобрили противовирусный препарат молнупиравир для борьбы с COVID-19. Это лекарство, выпускающееся в пилюлях, должно значительно снизить риск госпитализации и смерти от коронавируса, пишет The Independent.

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединённого Королевства стало первым регулирующим органом в мире, которое одобрило молнупиравир для общественного использования. Представители организации заявили, что препарат «безопасен и эффективен» для людей с лёгкой и средней формой COVID.

Молнупиравир необходимо принимать дважды в сутки. Он будет выдаваться людям, которые получили положительный результат теста на COVID или входят в группу риска, например, страдают ожирением, диабетом или сердечным заболеванием, подчёркивает издание.

Правительство Бориса Джонсона забронировало достаточное количество препарата для лечения 480 тыс. человек. Заказ должен быть доставлен в Великобританию к концу года, отмечается в статье.

«Сегодня исторический день для нашей страны, поскольку Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей противовирусный препарат от COVID-19, который можно принимать дома. Это переломный момент для наиболее уязвимых людей и людей с ослабленным иммунитетом, которые вскоре смогут получить инновационное лечение», — заявил министр здравоохранения Британии Саджид Джавид.

Молнупиравир, производимый американскими компаниями Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme (MSD), препятствует репликации Sars-CoV-2 после того, как попадает в клетки человека. Препарат мешает размножению вируса в организме и, следовательно, уменьшает тяжесть заболевания, поясняет The Independent.

В MHRA советуют принимать препарат как можно скорее после положительного результата теста на коронавирус и в течение первых пяти дней после того, как заболевание было диагностировано. Исполнительный директор агентства Джун Рейн охарактеризовала молнупиравир как «ещё одно лекарственное средство, которое добавится в британский арсенал против COVID-19».

В клинических испытаниях Merck приняли участие 775 человек, заражённых коронавирусом. Исследование показало, что препарат, изначально разработанный для лечения гриппа, снижает риск госпитализации и смерти от COVID на 50% у пациентов на ранних стадиях заболевания.

В течение 30 дней среди половины пациентов, принимавших молнупиравир дважды в день, были госпитализированы 7,3%. Среди пациентов второй группы, которые пили плацебо, этот показатель составил 14,1%.

В группе, принимавшей молнупиравир, не было летальных исходов, при этом восемь пациентов, употреблявших плацебо, позже умерли от COVID. В то же время отдельное исследование показало, что препарат неэффективен при лечении уже госпитализированных людей с тяжёлой формой коронавируса, обращает внимание The Independent.