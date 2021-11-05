В чём сила Дани Милохина? – Личное мнение

Даня Милохин. Так и хочется назвать его Данечкой. Хорошенький до невозможности. Миленький до неприличия. Открытый и совершенно незлобный пацан.



Фото: Соцсети

Те, кто смеют нападать на Данечку, напоминают мне грязные кирзачи, безжалостно давящие нежный полевой василёк.

В чём сила Милохина? Почему он вызывает к себе такую симпатию?

Ведь даже я ему симпатизирую, хотя мне, вообще, мало кто нравится.

Вот Бородина, нападающая на него, категорически не нравится: грубая, злобная тётка трудной судьбы. Как раскроет хлеборезку на своём трухлявом бревне — так хоть стой, хоть падай. А вот миленький Данечка нравится: хороший, светлый, открытый мальчик.

Секрет Дани — в том, что он очень женственный.

Вместо того, чтобы открыть хлебальник и ответить тем, кто на него нападает или над ним посмеивается, Милохин хлопает глазками, пожимает плечиками, смущается.

«Сила женщины — в её слабости», — сказал однажды то ли Шекспир, то ли Дюма, то ли оба. Так вот сила Дани Милохина — в его женственности.

Учитесь, девочки, у Дани тому, как быть женственными. А то хабалок развелось среди вас — ужас сколько. Куда ни плюнь — везде Ивлеевы.



Фото: Соцсети

Лица грубые. Походки грубые. Повадки грубые. Мысли грубые. Разговоры грубые. Смех грубый. Не женщины, а хабалки портовые.

А Даня — не такой: он гораздо милее всех вас вместе взятых.

Считаете себя женственными? А на каком, простите, основании?

Из чего, по-вашему, складывается женственность?

Я вас слушаю очень внимательно.

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