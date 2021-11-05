Мнение: Украина жалуется, что Россия не пускает к ней уголь из Казахстана

На Украине жалуются, что прекратив поставки энергетического угля на Украину, Россия еще и блокирует поставки угля на Украину из Казахстана.

Россия заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. В Киеве заявили о блокировке Россией поставок угля на Украину из Казахстана

«Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы», — написал Герус в Telegram-канале.

По его словам, блокировка происходит со стороны компании «Российские железные дороги», которая не даёт разрешения на проезд вагонов с углём через Россию. Ранее на Украине сообщили о прекращении Россией поставок энергетического угля.

https://russian.rt.com/ussr/news/924644-blokirovka-postavki-ugol – цинк

Стоит отметить, что Украина фактически украла у РЖД около 20-25 локомотивов и использует их по своему усмотрению. А потом удивляется, почему РЖД чего-то там на Украину не пускает. Для начала, стоило попробовать не воровать. Хотя постойте, это же Украина….

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