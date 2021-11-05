 

Мнение: Украина жалуется, что Россия не пускает к ней уголь из Казахстана

05.11.2021, 3:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На Украине жалуются, что прекратив поставки энергетического угля на Украину, Россия еще и блокирует поставки угля на Украину из Казахстана.

Россия заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. В Киеве заявили о блокировке Россией поставок угля на Украину из Казахстана
«Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы», — написал Герус в Telegram-канале.
По его словам, блокировка происходит со стороны компании «Российские железные дороги», которая не даёт разрешения на проезд вагонов с углём через Россию. Ранее на Украине сообщили о прекращении Россией поставок энергетического угля.

https://russian.rt.com/ussr/news/924644-blokirovka-postavki-ugol – цинк

Стоит отметить, что Украина фактически украла у РЖД около 20-25 локомотивов и использует их по своему усмотрению. А потом удивляется, почему РЖД чего-то там на Украину не пускает. Для начала, стоило попробовать не воровать. Хотя постойте, это же Украина….

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.09 / Выплаты от государства в России получат дети и жены призывников

25.09 / Мнение: Документалка про Калугу

31.07 / Почему похудел Гарик? – Личное мнение

31.07 / Раскрыта личность юной любовницы Игоря Бутмана

09.09 / Россиянам повысят зарплаты с 1 октября: кого ждет прибавка

07.03 / Мнение: Приватизация, или грязные корни нашего бизнеса

13.10 / Истощенный коронавирусом Порошенко шокировал украинцев внешним видом

11.03 / Мнение: Про Твиттер. Тик-Так-Новости

05.08 / Личное: Врачебная тайна

16.07 / Учёные рассказали о пользе растительного белка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика