 

Украинский депутат нарисовал Путина на заседании горсовета

05.11.2021, 3:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДепутат фракции «Европейская солидарность» Юрий Грынив на заседании горсовета во Львове нарисовал портрет президента РФ Владимира Путина.

Видео опубликовал украинский «24 канал». Ролик журналисты телеканала подписали гневной репликой: украинский парламентарий рисует портрет лидера государства, к которому у властей Украины есть претензии. Более того, он делает это во время сессии горсовета.

На кадрах видно, как Грынив рисует российского лидера, находясь в сессионном зале. Депутат рисует портрет российского президента, подложив под лист бумаги смартфон с открытой фотографией Путина, обводит контуры ручкой, затем добавляет детали от себя.

Ранее глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Instagram фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину.



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