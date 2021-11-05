Украинский депутат нарисовал Путина на заседании горсовета

Депутат фракции «Европейская солидарность» Юрий Грынив на заседании горсовета во Львове нарисовал портрет президента РФ Владимира Путина.

Видео опубликовал украинский «24 канал». Ролик журналисты телеканала подписали гневной репликой: украинский парламентарий рисует портрет лидера государства, к которому у властей Украины есть претензии. Более того, он делает это во время сессии горсовета.

На кадрах видно, как Грынив рисует российского лидера, находясь в сессионном зале. Депутат рисует портрет российского президента, подложив под лист бумаги смартфон с открытой фотографией Путина, обводит контуры ручкой, затем добавляет детали от себя.

Ранее глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Instagram фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину.