Украинский депутат нарисовал Путина на заседании горсовета
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Депутат фракции «Европейская солидарность» Юрий Грынив на заседании горсовета во Львове нарисовал портрет президента РФ Владимира Путина.
Видео опубликовал украинский «24 канал». Ролик журналисты телеканала подписали гневной репликой: украинский парламентарий рисует портрет лидера государства, к которому у властей Украины есть претензии. Более того, он делает это во время сессии горсовета.
На кадрах видно, как Грынив рисует российского лидера, находясь в сессионном зале. Депутат рисует портрет российского президента, подложив под лист бумаги смартфон с открытой фотографией Путина, обводит контуры ручкой, затем добавляет детали от себя.
Ранее глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Instagram фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину.
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