Сопровождавший Байдена поездке по Европе помощник заболел коронавирусом

Помощник президента США Джо Байдена, сопровождавший его в ходе турне по Европе, сдал положительный тест на коронавирус, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным СМИ, заболевший помощник, а также несколько человек персонала главы США остались в шотландском Глазго, где Байден выступал на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), передает ТАСС.

Сейчас сотрудник администрации президента США находится на карантине и ожидает результаты ПЦР-теста. В Белом Доме предполагают, что помощник на мероприятии с президентом не контактировал.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус после того, как COVID-19 выявили у члена ее семьи. Пресс-секретарь администрации США сообщила, что со среды не встречалась ни с Байденом, ни с высокопоставленными членами его администрации.

После этого Байден сдал тест на коронавирус, он показал отрицательный результат.