 

Могло вызвать техногенную аварию. В Житомирской области предприятие незаконно врезалось в газопровод

05.11.2021, 2:54, Новости дня
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Врезку в газопровод предприятие сделало под видом проведения работ по благоустройству территории.

“Злоумышленники похищали природный газ для отопления административного здания и производственных складов областного предприятия… Нанесенный государству ущерб специалисты оценивают в 47 млн грн”, – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что такие действия могли привести к чрезвычайной ситуации техногенного характера, так как падение давления в газопроводе, аварийное блокирование газоснабжения, нарушение герметичности и целостности самой магистрали ставили под угрозу стабильную деятельность критически важной сферы жизнеобеспечения.

“Непромышленные потребители газа в райцентре – кроме того, что подвергались опасности, еще и платили за тепло для менеджмента предприятия, поскольку объемы похищенного природного газа списывали как “потери” и включали в тариф по транспортировке природного газа”, – подчеркнули в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители изучают обстоятельства несанкционированного подключения предприятия к газопроводу и объемы украденного газа.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 292 Уголовного кодекса Украины (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктов).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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