 

Украина подала заявку на проведение футбольного Евро 2025 среди женщин

05.11.2021, 2:54, Новости дня
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УЕФА уже получил пять заявок.

Кроме Украины заинтересованность в проведении турнира выразили Франция, Польша, Швейцария. Также совместную заявку сделали Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция.

Крайний срок подачи заявок – октябрь 2022 года. В декабре исполнительный комитет УЕФА выберет страну-организатора Евро 2025.

Отмечается, что футбольный Союз повысил стандарты на проведения соревнований, в частности претендентам рекомендовали предоставить восемь стадионов категории 4 вместимостью от 15 тыс. зрителей.

Контекст:

Украина имеет опыт проведения мужского Евро 2012 по футболу (совместно с Польшей).

В 2018 году в Киеве прошло два финала Лиги чемпионов УЕФА – женского и мужского клубных турниров.

Чемпионат Европы по футболу среди женщин пройдет в июле 2025 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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