Украина подала заявку на проведение футбольного Евро 2025 среди женщин
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УЕФА уже получил пять заявок.
Кроме Украины заинтересованность в проведении турнира выразили Франция, Польша, Швейцария. Также совместную заявку сделали Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция.
Крайний срок подачи заявок – октябрь 2022 года. В декабре исполнительный комитет УЕФА выберет страну-организатора Евро 2025.
Отмечается, что футбольный Союз повысил стандарты на проведения соревнований, в частности претендентам рекомендовали предоставить восемь стадионов категории 4 вместимостью от 15 тыс. зрителей.
Контекст:
Украина имеет опыт проведения мужского Евро 2012 по футболу (совместно с Польшей).
В 2018 году в Киеве прошло два финала Лиги чемпионов УЕФА – женского и мужского клубных турниров.
Чемпионат Европы по футболу среди женщин пройдет в июле 2025 года.
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