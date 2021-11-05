 

Онкобольным посоветовали привиться от коронавируса

05.11.2021, 2:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийские и израильские врачи рекомендуют онкологическим больным прививаться от COVID-19, заявили специалисты Израиля и РФ в ходе международной конференции по онкологии IsraelMedDay.

«На международной конференции по онкологии IsraelMedDay доктор Дэмиен Урбан, возглавляющий онкологическое отделение больницы им. Хаима Шибы, вместе со своим израильским коллегой Ириной Живелюк однозначно поддержали директора Центра онкологии Сеченовского Университета профессора Игоря Решетова в рекомендации вакцинироваться от коронавируса», – приводит РИА «Новости» сообщение врачей.

В конференции приняли участие около одной тыс. специалистов из России, Израиля, Австрии, Швеции, Белоруссии, Турции и других стран.

Ранее главный онколог Минздрава Андрей Карпин заявил, что болеющие онкологическими заболеваниями люди не могут проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции в определенные периоды лечения. 

В начале октября бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказывал, при каких заболеваниях необходимо воздержаться от одновременного введения двух прививок от гриппа и коронавируса.



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