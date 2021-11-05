 

Обнаружен увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19 ген

05.11.2021, 2:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУченые из Оксфордского университета нашли ген, который может вдвое увеличить риск тяжелого течения коронавируса.

Исследователи провели общегеномный анализ (GWAS), который выявил хромосомную территорию 3p21.31. Она связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Genetics. 

«Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS и выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска», – говорится в докладе. 

Исследователи пояснили, что ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только 15% у европейцев. Это объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии, отмечают они.

Ученые предупредили, что вредоносный ген – не единственная причина дыхательных осложнений при COVID-19 , потому что важную роль в этом процессе играют социально-экономические условия. Так, например, афро-карибская раса является носителем этого генотипа только в 2%, но они пострадали от пандемии не меньше остальных.

Один из руководителей исследования Джеймс Дэвис заявил, что повышенный генетический риск должен нейтрализоваться вакцинацией. 

Ранее журнал Science опубликовал исследование, которое утверждает, что благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него.



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