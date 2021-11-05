Мишустин рассказал о подготовке документов по интеграции с Белоруссией

Работа по согласованию документов об интеграции РФ и Белоруссии непроста, но способствует взаимоприемлемым решениям, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства (ВГС).

«Все документы, которые вынесены на рассмотрение, мы с (премьер-министром Белоруссии) Романом Александровичем Головченко подробно обсудили в сентябре в Минске на заседании Совета министров. Предшествующая работа по их согласованию была действительно непростой. (…) В результате найдены компромиссные взаимоприемлемые решения по всем основным направлениям», – приводятся слова Мишустина на сайте Кремля.

Он добавил, что заседание ВГС – важный этап в развитии отношений двух стран. Утверждение основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства и 28-и союзных программ создаст условия для полноценной экономической интеграции.

«Союзные программы охватывают макроэкономическую, промышленную, аграрную политику, общие правила конкуренции, единый транспортный рынок, интеграцию систем прослеживаемости и маркировки товаров, ветеринарного и фитосанитарного контроля. Что касается энергетики, начинаем поэтапно формировать объединенные рынки нефти, газа и электроэнергии», – сообщил премьер-министр.

Ранее Мишустин заявил, что интеграционные договоренности РФ и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения двух стран на принципиально новый уровень. Он напомнил, что главы кабминов РФ и Белоруссии одобрили 28 программ развития Союзного государства и основные направления реализации положений договора о создании этого объединения.

До этого президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли договоренности о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

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