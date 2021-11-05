 

“Экологический грех”. Главу Еврокомиссии раскритиковали за перелет, который длился 19 минут

05.11.2021, 2:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Расстояние между городами – порядка 50 км. Из-за использования самолета фон дер Ляйен раскритиковала Европейская ассоциация плательщиков налогов. 

Ее генеральный секретарь Михаэль Егер в комментарии Bild назвал “экологическим грехом” путешествие на самолете на такое короткое расстояние. По данным издания, за время полета самолет выбросил более тонны углекислого газа. 

Егер считает, что перелет главы Еврокомиссии “стоил больших денег налогоплательщиков, много времени, чтобы добраться до аэропортов и обратно, и прежде всего – большого доверия”. 

Пресс-секретарь фон дер Ляйен Эрик Мамер 4 ноября заявил, что перелет на самолете был самым эффективным способом добраться в нужный город. Поездка на машине была невозможной, так как главе Еврокомиссии после визита в Вену нужно было отправиться на вечернюю встречу в Риге, сказал Мамер, пишет dpa.

По его словам, перелет Братислава – Вена был частью жестко распланированной двухдневной поездки фон дер Ляйен с посещением пяти стран.

Контекст:

Как отмечает “Німецька хвиля”, глава Еврокомиссии активно настаивает на достижении амбициозных целей по защите климата, этому, в частности, должно способствовать сокращение количества авиарейсов на короткие расстояния.

По данным Greenpeace, перелеты на короткие расстояния наносят климату больше вреда по сравнению с поездками на поезде.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.05 / Определен предварительный состав российской команды на ЧМ по хоккею

23.11 / В Беларуси силовики задержали более 370 участников воскресного марша протеста – правозащитники

29.07 / Асеев: В плену наибольшее отвращение мы вызывали у врача на психиатрической экспертизе. Она даже не смотрела на меня, будто я последний подонок в мире

14.07 / Эксперты рассказали, как кишечные бактерии влияют на вес человека

07.08 / Защита полицейских по делу Голунова будет ходатайствовать о допросе Колокольцева

24.08 / В РФ оценили перспективы присоединения Белоруссии к «Люблинскому треугольнику»

12.08 / Воду в Москве проверили на коронавирус

21.03 / Российский рынок люксовых автомобилей упал на 61% в феврале

31.05 / Около 60% россиян назвали правомерным физическое наказание детей

17.08 / Лондон решил ввести санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика