“Экологический грех”. Главу Еврокомиссии раскритиковали за перелет, который длился 19 минут

Расстояние между городами – порядка 50 км. Из-за использования самолета фон дер Ляйен раскритиковала Европейская ассоциация плательщиков налогов.

Ее генеральный секретарь Михаэль Егер в комментарии Bild назвал “экологическим грехом” путешествие на самолете на такое короткое расстояние. По данным издания, за время полета самолет выбросил более тонны углекислого газа.

Егер считает, что перелет главы Еврокомиссии “стоил больших денег налогоплательщиков, много времени, чтобы добраться до аэропортов и обратно, и прежде всего – большого доверия”.

Пресс-секретарь фон дер Ляйен Эрик Мамер 4 ноября заявил, что перелет на самолете был самым эффективным способом добраться в нужный город. Поездка на машине была невозможной, так как главе Еврокомиссии после визита в Вену нужно было отправиться на вечернюю встречу в Риге, сказал Мамер, пишет dpa.

По его словам, перелет Братислава – Вена был частью жестко распланированной двухдневной поездки фон дер Ляйен с посещением пяти стран.

Контекст:

Как отмечает “Німецька хвиля”, глава Еврокомиссии активно настаивает на достижении амбициозных целей по защите климата, этому, в частности, должно способствовать сокращение количества авиарейсов на короткие расстояния.

По данным Greenpeace, перелеты на короткие расстояния наносят климату больше вреда по сравнению с поездками на поезде.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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