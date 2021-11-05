 

В Германии зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

05.11.2021, 2:00, Новости дня
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Общее число подтвержденных случаев заболевания превысило 4,67 млн. Как сообщает “Німецька хвиля”, уровень суточной заболеваемости – рекордный. 

Так, неделю назад в стране подтвердили 28 037 случаев заболевания, а предыдущий суточный максимум был установлен 18 декабря 2020 года, тогда подтвердили 33 777 случаев COVID-19.

Умерло в Германии за сутки 3 ноября 165 человек, инфицированных коронавирусом, за все время эпидемии – 96,2 тыс. 

В Германии полностью привито от коронавируса 66,8% населения. Среди взрослых этот показатель составляет 77,4%, среди подростков в возрасте 12–17 лет – 41,9%.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным ВОЗ, Европа – единственный регион в мире, где пятую неделю подряд растет заболеваемость COVID-19.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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