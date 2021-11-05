«Ему сделали полную изоляцию»

Бывшие заключенные ИК-2 рассказали, что им запретили общаться с Навальным в колонии.

Телеканал «Дождь»* выпустил репортаж Константина Гольденцвайга «Пытки для Навального: кем его окружили в колонии, как компрометируют и ломают». В фильме бывшие заключенные исправительной колонии №2 в Покрове, где сейчас отбывает срок Алексей Навальный, рассказали о том, как их заставляли вести себя с политиком.

Журналисты поговорили с бывшими осужденными Нариманом Османовым и Евгением Бураком, которые отбывали наказание в одном отряде с Навальным. Османов заявил, что все заключенные в отряде были проинструктированы, что с политиком не нужно общаться:

«Ему сделали полную изоляцию. И мы, естественно, страдали вместе с ним», — рассказал он.

Как утверждает Османов, в колонии был показан фильм, который должен был скомпрометировать Навального перед заключенными. «Эту лекцию прогоняют по всему учреждению. Там суть в том, что он [Навальный] — нетрадиционной ориентации», — пояснил бывший заключенный. Эту информацию подтвердил и Евгений Бурак, с которым также поговорил «Дождь».

Кадр из репортажа «Дождя»

Помимо этого, по словам Османова, первые три дня после возвращения из тюремной больницы Навальному не давали спать, так как на соседнюю с ним койку положили «углового» («обиженного» — низшая каста в тюремной иерархии — Ред.). Тот «разные звуки издавал», и все это делалось по указанию руководства колонии, утверждает Османов.

Также, по словам бывшего осужденного, во время голодовки Навального рядом с политиком положили человека, якобы больного туберкулезом, однако это оказалась инсценировка. В один из дней голодовки с утра завхозы «принесли полмешка колбасы, поставили сковородки, жарят, чтоб был запах, чтобы его сбить», добавил Османов.

В ИК-2 оппозиционер оказался по решению Симоновского суда, который 2 февраля этого года удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока политика по делу «Ив Роше» на реальный. Политика задержали прямо в аэропорту «Шереметьево» после его возвращения из Берлина, где он проходил реабилитацию после отравления летом 2020 года.

31 марта политик объявил голодовку, добиваясь допуска к нему независимых врачей. Он объяснил, что у него начались сильные боли в спине и ноге, однако качественного лечения он не получал. После двух недель голодовки результаты анализов оппозиционера показали, что тот находится в критическом состоянии. 19 апреля ФСИН сообщила, что Навального переводят из покровской ИК-2 в стационар областной больницы для осужденных при ИК-3, а спустя еще четыре дня оппозиционер начал выход из голодовки.

*Внесен Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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