 

Украина назвала корабли США в Черном море гарантами безопасности

05.11.2021, 1:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКорабли США и НАТО в Черноморском регионе будут способствовать безопасности региона, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Добро пожаловать. Украина ранее призывала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО. Мы поддерживаем шаги по этому направлению», – отметил министр в Twitter.

Также Кулеба сообщил о готовности Киева совместно работать с партнерами по вопросам безопасности в Черном море. «Дополнительные 18,4 т дипломатии, несомненно, способствуют этой цели», – подчеркнул он, имея ввиду прибытие в Черное море флагмана Шестого флота США.

Ранее силы и средства Черноморского флота РФ приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney («Маунт Уитни») ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря. 

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в бинокль или прицел соответствующих систем обороны.



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