 

Россиянку признали самой красивой девочкой Евразии

05.11.2021, 1:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПервое место на конкурсе красоты и талантов Best Children of Eurasia 2021 заняла девятилетняя гражданка России Еванжелина Мельникова.

За титул самой красивой девочки в Евразии боролись 20 участниц из разных стран мира. В прошлом году Мельникова выиграла Гран-При конкурса Little Miss World Russia, что позволило ей представлять страну на международном уровне, информирует ТАСС.

Победительница конкурса занимается балетом. Среди ее достижений – первая поддержка, выполненная с маэстро Сергеем Филиным, одна из главных ролей в балете на льду Евгения Плющенко «Золушка» и совместное выступление с примой Большого театра Ольгой Смирновой. Кроме танцев девочка увлекается живописью, играет на фортепиано и изучает английский язык.

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Публикация от Melnikova Eva (@evangelina_melnikova)

Ранее в Москве прошел финал конкурса красоты среди мигранток «Мисс Федерация мигрантов РФ – 2021», победительницей стала 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана.



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