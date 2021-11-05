Кто-то будет меньше есть. И меньше жить

Столь резкого подорожания товаров, как этой осенью, россияне не припомнят. Корреспонденты «Новой» прошлись по магазинам в разных регионах страны, картина везде одна.

Овсянка, картошка, рис — самые простые продукты дорожают еженедельно. О привычно растущей в цене гречке, ставшей барометром социально-экономических бурь, и не говорим. К тому, что товары на полках не дешевеют, россияне привыкли. Но столь резкого подорожания, как этой осенью, давно не припомнить.

Особенность этого сезона: цены растут резко — на 5‒10% в неделю на некоторые позиции. Еще одна примета: дорожает все. Даже кофе в автоматах. Таблицы с мониторингом цен, которые публикуют бюро статистики, включают лишь ограниченный перечень, но и по нему видно, с какой скоростью, достойной середины 90-х, переписываются ценники.

Корреспонденты «Новой» прошлись по магазинам в разных регионах страны, картина везде одна. Население уже не беднеет, а нищает: как еще назвать семью с двумя работающими взрослыми, где никогда не позволяют себе купить кило говядины или круг колбасы? Только нищей.

Люди, кое-как сводившие концы с концами, после всех обязательных платежей, расплачиваясь в продуктовых кредитками (хлеб — в кредит, масло — в кредит, пачку перловки — в кредит!), оказались перед выбором — платить или есть.

Многие, полгода назад отоваривавшиеся в приличных гипермаркетах, потянулись в жесткие дискаунтеры. Никакая индексация зарплат, которой, впрочем, нет, не успеет за скоростью изменения цен на продукты.

Что касается товаров непродовольственных, тут ситуация аналогичная: дорожает все, включая автопром. Машина снова становится роскошью, особенно с учетом стоимости бензина и предложений поднять тарифы за проезд по платным дорогам.

На дикую инфляцию наложились пандемические ограничения: люди второй раз за год остались без заработка на неопределенный срок. Бизнес, выживший в прошлые волны, едва наскребает на зарплаты. ИП и самозанятые остались без доходов.

На этом негативном фоне чиновники ухитряются публично сетовать на невеликие собственные зарплаты и компенсировать их многомиллионными премиями. Тут как в анекдоте о подорожавшей водке: «Папа будет меньше пить? — Нет, сынок, ты будешь меньше есть».

«Новая»

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

ЗаполярьеИндекс «Соляриса»В Мурманске на машину накопить можно за 6 лет. Но только если не питаться

Путь, который мурманчане проделывают, чтобы купить новую машину, считается самым длинным в стране — 1400 км. Значительная доля потенциальных автомобилистов отправляется за машиной в Петербург — там выбор больше, а цены ниже.

В Мурманске автосалонов всего несколько, правда, разброс широкий — от отечественного автопрома и узбекских малолитражек до премиум-сегмента, который, кстати, пользуется спросом — в основном у военных. Военные на Севере нынче самые богатые люди, зарплаты которых при статистических подсчетах позволяют чиновникам говорить о высоком уровне доходов северян в целом. Если прапорщик в гарнизоне получает 200‒250 тысяч в месяц, а библиотекарь 30‒35, в среднем на каждого приходится по 140 тысяч. Только один может позволить себе «Лексус», а другой никогда не покупает колбасу.

В черный вторник 2014 года, когда рубль в очередной раз рухнул, первыми опустели именно автосалоны: люди вкладывали сбережения в дорогие машины, некоторые брали даже по две.

Мурманск — город небольшой, в наличии в автосалонах обычно 2‒3 модели, а ожидание заказа растягивается на месяцы, поэтому быстрее и проще самим слетать в Питер. Год назад мы предприняли такую прогулку с двумя друзьями — каждый в итоге вернулся домой на машине. У меня сделка заняла пару часов, у второго члена команды — пару дней, у третьего — неделю. Помимо скорости очевидна разница в цене: мой простенький внедорожник в хорошей комплектации обошелся в 1 млн 400 тысяч, при этом никакого дополнительного апгрейда мне не навязывали.

В Мурманске же его сводный брат более простой комплектации, зато принудительно обвешанный дополнительным оборудованием, стоит больше двух млн. Объяснение простое: те самые 1400 км, которые нужно проделать автовозу, «северные» надбавки персоналу, дороговизна содержания самого салона, невысокая конкуренция и так далее.

При этом рынок подержанных авто в Мурманске как раз объемный и весьма гуманный по уровню цен. Считается, что здесь можно купить самый дешевый в стране «Солярис», ставший едва ли не самым «народным» автомобилем россиян и любимцем таксистов. На интернет-досках объявлений цена на эту модель в Мурманске начинается с 400 тысяч и не превышает 700.

Не менее популярный года три назад «Рено Меган» продается дешевле полумиллиона, столько же — 10-летняя «Мазда». Японский внедорожник, видавший виды на заполярном бездорожье, уйдет за 600‒700 тысяч, в хорошем состоянии — за миллион.

Дешевизна понятна: эксплуатация на Севере — это намного более быстрый износ, чем в умеренном климате.

Согласно недавнему исследованию, жителю Мурманской области понадобится 5,8 года, чтобы накопить на новый автомобиль, и всего 2,6 года — на подержанный. Правда, чтобы осуществить этот план, нужно не тратить деньги вообще ни на что, особенно на еду. Рост цен на нее не останавливается и даже ускоряется: по последним сводкам Мурманскстата, за минувшую неделю на 7,6 % вырос в цене картофель, на 5,5 — сливочное масло, на 4,8 — пшено и так далее.

Стоимость килограмма говядины в магазинах зашкаливает за 500 рублей, баранины — приближается к 700, мороженой курицы — к 200. Гречка уползла вверх за 140, десяток яиц стоит 84 рубля, литр молока 70‒90 рублей. При этом основное подорожание молочных продуктов ожидается через месяц, ритейлеры уже начали получать об этом уведомления от производителей.

Татьяна Брицкая, «Новая»

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Санкт-Петербург А цены всё скачут и скачут Продуктовая корзина в Северной столице неуклонно дорожает с января

Инфляция, в первую очередь — продовольственная, бьет все рекорды: по заключению аналитиков, такого серьезного роста цен, как в этом году, в РФ не было с 2016 года. Несмотря на то что продуктовая корзина в Петербурге неуклонно дорожает с января, в ноябре цены на многие продукты вновь поползли вверх. Ожидается, что в среднем они подскочат на 8,02%. Сильнее всего повышение отразится на нескольких категориях товаров: курица, мясо, овощи, фрукты, зерновые культуры.

Производители гречки, риса, овсянки, хлопьев и бобовых культур заранее предупреждали потребителей о том, что с ноября 2021 года стоимость этой продукции вырастет на 10–20%.

Главная причина — нынешний неурожай. Цены на основные крупы, если и стабилизируются, то только с поступлением на рынок нового урожая.

К 1 ноября в петербургских магазинах действительно переписали ценники на овсянку (пачка овсяных хлопьев весом 350 г стоит теперь не 79–99 руб., а 89–99), гречку (вместо вчерашних 120–140 руб. за кг сегодня 160–180), рис (не 130–180 руб. за кг, а 180–220, в некоторых магазинах стоимость килограмма риса доходит до 410 руб.). Чуть раньше подорожали говядина (с 690 руб. за кг до 720‒750), свинина (с 450‒475 руб. за кг до 479–520), кура (с 260–280 руб. за кг до 300–320). Удорожание пока не коснулось фруктов и овощей, за исключением помидор (скакнули с 220–250 руб. за кг до 260–300) и огурцов (сейчас стоят уже не 110‒120 руб. за кг, а 130–150).

Кроме неурожая в ряду проинфляционных факторов петербургские бизнесмены называют мировой рост цен на продовольствие и легковые автомобили, а также осложняющие работу бизнеса вынужденные эпидемиологические ограничения, в том числе — объявленные президентом ноябрьские нерабочие дни.

С 30 октября как малые предприниматели, работающие в сфере пищевой промышленности, так и сетевые ритейлеры в Северной столице отмечают заметное падение покупательского спроса. Покупатели, в свою очередь, подчеркивают, что именно в конце октября, помимо прогнозируемых наценок на ряд товаров, неожиданно подорожали и те, рост цен на которые не анонсировался и не предполагался: соль, сахар, кофе, чай, мыло, шампуни, стиральный порошок и туалетная бумага. Кофейные напитки переоценили даже в автоматах, подняв цены на 10–15 рублей.

Инфляция набирает скорость и на автомобильном рынке. По данным «Auto-Dealer-СПб», в 2021 году в среднем по Петербургу цены на новые автомобили увеличились на 5–10%. Вслед за ними подорожали и машины с пробегом. По данным ГК «Прагматика», в этом году стоимость подержанных авто в Северной столице выросла на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас средняя цена сделки в массовом сегменте превышает 510 тыс. руб.

Увеличение стоимости автомобилей — импортных, и отечественных, новых, и подержанных — петербургские специалисты не считают исключительно российской проблемой. Объясняют это дефицитом производства автомобилей на мировом рынке, в результате чего спрос на них превышает предложение. В сентябре нехватка новых автомобилей в дилерских центрах Северной столицы достигла критических значений.

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Инфляция на продтовары к октябрю достигла 7,4% в годовом выражении. Но покупатели склонны считать, что Росстат занижает цифры

— Изначально цену определяет автопроизводитель, который через своего национального дистрибьютора спускает ее дилеру, — прокомментировал «Новой» Виталий Новиков, исполнительный директор «Евроавто», эксперт по маркетингу, сервису, продажам автомобилей. — Раньше дилеры всегда следовали этой цене. Более того, иногда даже продавали машины в минус, стремясь ускорить процесс.

Сегодня мы сталкиваемся с тем, что, помимо цены дистрибьютора, есть еще цена дилера. Автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» стоит у концерна «Тойота» 9,5 млн рублей, а дилер может продавать его за 15 млн, потому что желающих приобрести такую машину много, а машин нет.

— Сегодня автомобильные заводы работают не в полную мощность во всем мире из-за дефицита электронных чипов. Он возник в результате остановок заводов в 2020 году из-за пандемии и сохраняется до сих пор, — говорит эксперт «Auto-Dealer-СПб» Денис Гаврилов.

По прогнозам специалистов, учитывая мировые и российские тенденции, дефицит автомобилей сохранится до середины 2023 года, насыщения рынка в ближайшее время не произойдётет, а значит, и цены не снизятся.

Нина Петлянова, «Новая»

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Приморье Морковь подешевела, остальное растет В Приморском крае дорожает примерно все. Это подтверждают и цифры на ценниках, и официальная статистика

Так, по данным Росстата, в сентябре годовая инфляция в регионе уже составляла 6,6% (в августе — 6,36%), «превысив значение по Дальневосточному федеральному округу — 6,42%, но осталась ниже, чем по России, — 7,40%». Больше всего выросли в цене продовольственные товары (7,8%). Овощи и фрукты — так и вовсе на 15,43%.

Сверяем чеки. Например, цыпленок от недавно возрожденной приморской птицефабрики «Михайловский бройлер» еще 17 октября в сети «Самбери» стоил 179,99 руб. за кило, а сейчас — 189,99 руб. (и то лишь до 30 ноября со скидкой в 24%, а так — 249,99). Ветчина с сыром стоила 259,98 руб. за 420 г — сейчас на 10 рублей дороже. Возмущают цены на сосиски с сыром — сейчас упаковка 370 г обойдется в 219,99 руб., а еще две недели назад их покупали за 169,99 руб.

Из хорошего — приморская морковь с 14 сентября подешевела аж на 5 рублей (с 59,99 до 54,99 руб.). Десяток яиц «Белоречье» 1-го сорта тоже не вырос в цене, например. Но куда уж выше — и так 92,99 руб. «Осталось при своих» и молоко «ГринАгро». Тоже недешево — литр 2,5-процентного пастеризованного обойдется в 105,99 руб., пол-литра — в 59,68 руб…

— Я работаю на коммерческом предприятии, — рассказывает подруга Анна. — У нас зарплаты никто не индексирует, конечно. «Серыми» на руки получаю тысяч 50, зависит от выработки, от продаж. Так что да, моя покупательская, как ты говоришь, способность слегка снижается. Но не экономить же на продуктах? Это совсем уже нищета, выходит. Ищу «желтые ценники», конечно. Отказываю себе в кофе лишний раз или во вкусняшках. Стала обеды с собой на работу носить, тоже помогает. Но на путешествия мне теперь приходится копить дольше… Другое дело, что сейчас все равно никто никуда не летает. Есть время подкопить. Сменить работу? Нет, не думала. И так толпа безработных на рынке (а ведь скоро начнут увольнять и за отсутствие прививок, вот увидишь), меня быстро заменят, а я ни с чем останусь.

Причиной роста цен на продовольствие эксперты Дальневосточного ГУ «Банка России» называют увеличение издержек производителей и поставщиков услуг.

«Рост издержек местных сельхозпроизводителей из-за удорожания горюче-смазочных материалов и техники обусловил увеличение годового темпа прироста цен на картофель, помидоры, морковь, лук и чеснок.

Удорожание кормов на фоне снижения урожайности кормовых культур из-за жаркого лета в регионах-производителях и роста мировых цен на зерно способствовало увеличению издержек производителей, что обусловило ускорение годового роста цен на мясо, мясную и молочную продукцию. Дополнительное проинфляционное влияние на динамику цен оказали удорожание упаковки из-за роста цен на сырье и возросшие логистические издержки на фоне подорожания топлива. Кроме того, сокращение предложения из-за неблагоприятной эпизоотической ситуации в отдельных регионах-производителях обусловило повышение годового темпа прироста цен на свинину».

При этом самый автомобильный регион продолжал продавать и покупать японские авто — это один из столпов экономики Приморья. Хотя и эту сферу затронул кризис. В отличие от всей страны, дальневосточникам разрешено один раз в год ввести для личных нужд иномарку и не ставить на нее кнопку ЭРА-ГЛОНАСС (когда это новшество пытались ввести, порой установка и лицензирование неработающей системы стоили столько же, сколько сам автомобиль; на рынке произошел коллапс, многие едва не остались без работы). Этим пользуются автопродавцы, оформляя машины на «подставных» лиц. Но, так или иначе, сейчас и грузы проверяют дольше, и денег у людей стало меньше

Машины стареют, но при этом дорожают. Например, если в середине 2019 года подержанный гибридный X-Trail 2015 года выпуска можно было взять от 1 млн (а то и дешевле), то теперь — от 1,3 млн.

Чтобы приморец взял себе отечественную машину, у него должно произойти в жизни что-то из ряда вон выходящее, поэтому динамику цен на них никто особо не анализирует. В основном берут подержанные праворульные машины с японских автоаукционов, или на крупнейшем авторынке РФ «Зеленый угол», или у перекупов, или просто на «Дроме» у простых автовладельцев. Иногда берут «корейцев» из салонов (или там же — леворульные японские авто классом повыше, вроде Land Cruiser Prado, Lexus, Infiniti, Acura).

«Цены на новые машины растут из-за дефицита микросхем, а стоимость подержанных авто растет вслед за новыми. Покупатели вынужденно уходят на «вторичку», где дефицита машин на сегодня нет. Относительно прошлого года и доковидного 2019-го предложение на вторичном рынке сократилось, а спрос, напротив, вырос, — комментирует аналитик автопортала drom.ru Даниил Бутов. — Только за октябрь подержанные машины подорожали на 4%, а с начала года — на 29%. Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке в октябре 2021 года составила 660 тысяч рублей».

Валерия Федоренко, «Новая»

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Саратов Как мешком картошки по головеСаратовцы потрясены ценами на овощи, чиновники не видят поводов для беспокойства

Осенние закупки овощей оставили неизгладимый след в кошельках горожан. «Если семья покупает на зиму семь мешков картошки, нужно заплатить 13,5‒15 тысяч рублей. Осенью прошлого года картошка стоила 15‒18 рублей за килограмм. Сейчас — 38‒40. Из-за чего это произошло? Это сговор или что?» — пояснила член общественной организации многодетных семей Виктория Дубинина на заседании рабочей группы в областном правительстве.

Аномальное осеннее подорожание овощей наложилось на локдаун, из-за которого многие саратовцы лишились доходов.

«Я самозанятая. У меня работа: сделала — получила, а я сижу дома! Кто-нибудь ответит мне, на что кормить ребенка?! Подушки безопасности нет у меня! С нашими саратовскими ценами и коммуналкой, которые растут со скоростью света, не получается отложить копейку», — написала саратовчанка Анаит в ответ на размещенное в инстаграме обращение областного министерства экономического развития, попросившего предпринимателей «проявить максимальную сознательность» и не работать подпольно.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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